Le pagelle della Cremonese - Palombi sugli scudi, Gaetano decisivo

Ravaglia 6,5 - Sempre presente quando c'è da uscire, sicurezza per i suoi.

Zortea 7 - Spinge tantissimo, mostrando solidità anche in fase di cross. Decisivo anche sulle azioni dei gol.

Bianchetti 6,5 - Sicurezza vera e propria, alla centesima in B. Mai in difficoltà.

Ravanelli 6 - Partita senza troppe sbavature, buono anche in disimpegno.

Migliore 7,5 - Entra involontariamente sull'azione del terzo gol, con un tiro piuttosto sbilenco. Motorino sull'out mancino, trova anche la rete di classe.

Arini 6,5 - Ringhia e fa densità a centrocampo, sicuro negli interventi.

Terranova 6,5 - Lui, difensore, viene schierato in cabina di regia complici dei piedi davvero educati. Fa quello che deve con classe.

Valzania 6,5 - Ottima gara, tira come al solito tantissimo creando parecchi pericoli.

Dal 77' Castagnetti sv -

Palombi 7,5 - Doppietta da attaccante vero e diverse occasioni per il tris: oggi è stato l'uomo in più per i grigiorossi.

Dal 79' Parigini sv -

Gaetano 7 - Imposta, tira, dribbla e crea superiorità. Davvero imprendibile oggi.

Dal 69' Piccolo 7 - Entra, conquista un rigore e lo trasforma. Abile e freddo.

Ciofani 6,5 - Se ci sono così tanti spazi per Gaetano e Palombi il merito è suo, che porta via i difensori per gli inserimenti dei trequartisti.