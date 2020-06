Le pagelle della Cremonese - Palombi un fantasma, Bianchetti il migliore

Ravaglia 5,5 - Non è impeccabile soprattutto in occasione dello 0-2 e in generale non trasmette la giusta sicurezza alla difesa.

Bianchetti 6,5 - In costante proiezione offensiva, pressa in maniera efficace creando situazioni pericolose non adeguatamente sfruttate dai suoi compagni.

Ravanelli 6 - Sbroglia più di una situazione pericolosa dimostrando un eccezionale senso della posizione. Si perde però Baez in occasione del gol del raddoppio.

Terranova 5,5 - Messo a dura prova dalle offensive del Cosenza, copre male sul taglio di Riviere in occasione del vantaggio rossoblu.

Crescenzi 4,5 - Casasola lo ammattisce per tutta la partita, specie quando lo brucia in velocità mettendo il cross su cui Baez raddoppia. (Dal 60' Celar 5,5 - Prova a dare peso ad un attacco abulico ma il tutto si riassume in un paio di conclusioni lontane dallo specchio).

Gaetano 6 - Nel primo tempo è immarcabile, offre giocate dal tasso tecnico elevatissimo e dai suoi piedi nascono tutte le occasioni più pericolose. Ad inizio ripresa, però, cestina una clamorosa opportunità per riaprire la partita.

Castagnetti 5 - Un paio di verticalizzazioni degne di nota e nulla più. Si dedica più alla fase di contenimento. (Dal 60' Kingsley 5,5 - Prova a suggerire linee di passaggio in grado di aggirare la rocciosa difesa avversaria ma non riesce quasi mai nel suo intento).

Valzania 5,5 - Solita grande grinta e spirito di sacrificio. Non ha la freddezza di tramutare in rete una splendida giocata di Gaetano sprecando l'opportunità di indirizzare diversamente il match. (Dall'84' Mogos s.v.).

Parigini 5 - Tanto movimento, è uno dei più sollecitati dalla manovra, ma non riesce mai nel guizzo vincente, sprecando - anzi - una ghiotta occasione sul finale di primo tempo. (Dall'80' Ceravolo s.v.).

Ciofani 5,5 - Solito grande lavoro spalle alla porta, con sponde sempre precise per i compagni. È sfortunato in occasione del colpo di testa respinto dalla traversa, spreca malamente dagli 11 metri.

Palombi 4,5 - Un fantasma. Decisamente non è questo che ci si aspettava dal miglior realizzatore dei grigiorossi. Bittante lo annulla completamente. (Dal 46' Zortea 6 - Entra subito in partita compiendo un paio di recuperi provvidenziali. Accompagna costantemente la manovra offensiva).