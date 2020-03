Le pagelle della Cremonese - Parigini a segno, male Claiton e Valzania

Risultato finale: Cremonese-Empoli 2-3

Ravaglia 5.5 - Bravo su Sierralta all'inizio, non perfetto sul gol del difensore.

Bianchetti 6 - Senza infamia e senza lode, un paio di ottime chiusure, ma anche alcune sbavature.

Claiton 5 - Ammonito, in difficoltà se puntato in velocità, si lascia sfuggire Bajrami in occasione del gol.

Ravanelli 6 - In difficoltà con Mancuso e compagni, non trova le giuste conto imisure. Si riscatta (solo parzialmente) con il gol.

Zortea 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Arini 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. (dal 71' Palombi 5.5 - Ci prova, ma non basta).

Valzania 5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. Banale il fallo da rigore. (dal 61' Piccolo 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Arini 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Crescenzi 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza.

Ciofani 5.5 - Gioca di sponda per i compagni, ma non tira mai in porta.

Parigini 7 - Il migliore tra i suoi: mette in costante apprensione gli avversari, segna e sfiora anche la doppietta. (dal 71' Palombi 5.5 - Non lascia il segno).