Le pagelle della Cremonese - Perrulli il migliore, in ombra Castrovilli

Risultato finale: Hellas Verona-Cremonese 1-1

Radunovic 5,5 - In cooperazione con Claiton regala il vantaggio alla formazione di Fabio Grosso, si riscatta in parte nel primo tempo con le due parate prima su Crescenzi e poi su Calvano. Inoperoso nella ripresa.

Mogos 6 - Spinge meno rispetto al solito, vince tutti i duelli con Karamoko Cissè che non si rende mai pericoloso. Il suo compito diventa più complicato con lo spostamento di Ragusa ma lo contiene discretamente.

Claiton 5 - Il suo l'errore permette all'Hellas di portarsi subito in vantaggio, calcola malissimo la traiettoria del lancio di Colombatto e buca l'intervento favorendo Caracciolo. Un errore che macchia la sua prestazione. (Dal 77' Marconi sv).

Terranova 6 - Difficile trovare un errore o una sbavatura nella prestazione dell'ex centrale del Frosinone, è un gioco da ragazzi per lui fronteggiare un Tutpa praticamente mai veramente in partita.

Migliore 5,5 - Nel primo tempo è il più bersagliato da Mandorlini, non galoppa quasi mai lungo la corsia mancina rimanendo bloccato in zona difensiva. Ci si poteva aspettare qualcosa in più.

Emmers 6 - La sua partita termina su quel destro murato da Marrone quando sembrava quasi fatta, un primo tempo da grande protagonista con tanto di gol sfiorato dal limite. Si prende qualche pausa durante tutto il corso dei novanta minuti.

Greco 6 - Ci mette tanta esperienza in mezzo al campo, catalizza la manovra grigiorossa senza grossi picchi ma in modo abbastanza efficace. Bravo a spendere il cartellino giallo al momento giusto.

Arini 6,5 - Uno dei classici centrocampisti che non tirano mai indietro il piede, battaglia in mezzo al campo come fa di consueto. Stavolta ci mette il destro per ribadire in rete il pallone perfetto fornitogli da Perrulli per il pareggio della Cremonese. (Dal 60' Croce 6 - Ordinaria amministrazione per l'esperto centrocampista, contiene la manovra della formazione di casa).

Castrovilli 5 - Sicuramente il più in ombra della Cremonese, l'Hellas schiera un terzino più bloccato in marcatura sul numero otto dei grigiorossi che non riesce a rendersi mai veramente pericoloso per la retroguardia di casa.

Brighenti 6 - Centravanti con spirito battagliero, sgomita con i centrali della formazione avversaria. Gioca discretamente spalle alla porta, non disdegna il servizio di qualche pallone interessante per gli inserimenti delle mezz'ali.

Perrulli 7 - Sicuramente tra i migliori in campo della sfida, ispirato già dai primi minuti di partita. Ingaggia un ottimo duello con Crescenzi, ne esce spesso vincitore. Suo l'assist per la rete del pareggio realizzata da Arini. (Dal 70' Piccolo 6 - Si sacrifica anche in fase difensiva tanto da prendersi il giallo per fallo su Ragusa).