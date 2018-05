Le pagelle della Cremonese - Pesce e Perrulli super, ok Croce

Risultato finale: Cremonese-Venezia 5-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ujkani 6,5 - Nei primi quarantacinque non è pungolato, ma allo scadere deve arrendersi al penalty di Litteri, pur indovinando l'angolo. Si esalta al minuto cinquantatré, con un guizzo felino sul colpo di testa di Litteri. Un paio di colpi che non lo mettono ko.

Canini 6 - Equilibra gli affondi decisi dei compagni con saggia prudenza. Copre il lato destro con proprietà, limitandosi ad un apporto freddo in fase di possesso. Non incanta, ma è ordinato ed evita scivoloni.

Claiton 5,5 - La follia che consegna di fatto il pari al Venezia (impatta la sfera con il braccio destro larghissimo) non ha peso specifico, al netto del verdetto finale. Unico vero scivolone in una gara in cui sorveglia a dovere gli attacchi avversari.

Marconi 6,5 - Schermo granitico e collaborazione ok con Claiton. Osserva senza sbattersi il monologo grigiorosso, al quarantaduesimo è costretto ad arrendersi ad un fastidio alla coscia. Oltre al danno, la beffa: il Venezia acciufa il pari nel breve intervallo intercorso tra il suo forfait e l'ingresso di Garcia Tena. (Dal 45' Garcia Tena 6 - Attenzione ok nella ripresa).

Renzetti 6 - Nelle prime fasi scalda l'asse con Perrulli e appoggia sovente i molteplici break del compagno. Più prudente a vantaggio acquisito: non mostra il fianco e concede pochi pertugi a Bruscagin.

Arini 7 - Insieme a Macek mette l'ombrellino nel drink in un pomeriggio memorabile. Adombrato dalla luce accecante di Pesce e Croce, si toglie lo sfizio nell'extra-time di mettere la firma sul poker grigiorosso.

Pesce 7,5 - Domina a centrocampo e detta i ritmi con grande proprietà. Gli applausi dello Zini la colonna sonora che accompagna le sue giocate, spezza i tentativi di rimonta del Venezia con il meraviglioso siluro, che regala il tris alla Cremonese.

Croce 7 - Gran sostanza: tanti rammendi in mediana, guadagna una miriade di piazzati, ossigeno puro per i compagni. Non partecipa alla festa del gol, ma è suo l'assist per il destro vincente di Arini.

Piccolo 6,5 - Monopolizza il binario di competenze con sgambate generose, rapidità e un paio di preziosismi. Infiamma lo Zini con la bella sterzata su Falzerano, timbra il raddoppio, trasformando il controverso penalty concesso da Pinzani. (Dal 64' Macek 6,5 - Chiude i giochi con il quinto gol).

Brighenti 6 - Pur rimanendo a secco, recita una parte preziosa nello spartito lombardo. Battaglia con i centrali del Venezia, lavora senza sosta di sponda, alzando il baricentro della squadra, quando ne ha l'opportunità.

Perrulli 7 - One man show nel primo tempo: c'è il suo zampino sull'autorete di Modolo, serpentine sempre velenose, che disorientano i centrali lagunari. Protagonista anche dopo l'intervallo: guadagna un rigore, che pare però eccessivo, alla luce della dinamica della sua caduta. (Dal 78' Juanito Gomez s.v.).