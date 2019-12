Le pagelle della Cremonese - Piccolo il migliore, Ciofani non incide

Pordenone-Cremonese 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Non ha colpe sull'1-0 di Ciurria. Per il resto ordinaria amministrazione.

Ravanelli 6,5 - Vince molti dei duelli fisici con Strizzolo, avversario mai semplice da domare.

Bianchetti 6,5 - Buonissima prestazione del centrale difensivo, che tante volte è il primo a far partire la costruzione dell'azione (dall'89' Soddimo s.v.)

Terranova 6,5 -Come gli altri due componenti del terzetto, gioca una gara senza sbavature. Nel finale si trova al posto giusto, dentro l'area, al momento giusto, ma Di Gregorio salva il suo tentativo con un grande intervento.

Zortea 5,5 - Ottima la fase difensiva, affonda in avanti con poco coraggio (dal 71' Palombi 6 - Entra in un ruolo non suo, il 5° di destra. Non ha occasioni nitide ma ogni palla che tocca la gioca bene.)

Gustafson 6 - Nel primo tempo sfiora il gol con un bel destro a giro sul secondo palo. Nel complesso gara da sufficienza.

Arini 6 - Tanta quantità, anche troppa in alcuni contrasti, in mezzo al campo. Non molla mai, lo spirito è quello giusto.

Migliore 6 - Molto impreciso nella metà campo avversaria. Migliora dopo l'intervallo, dove diventa uno dei più pericolosi.

Piccolo 7 - Il suo primo tocco palla è un assist al bacio per liberare Ceravolo tutto solo davanti al portiere, che riesce a parare. Dei suoi è sicuramente il migliore: il Pordenone non lo prende mai.

Deli 6 - Sempre in movimento, dà pochi punti di riferimento. Gioca bene per la squadra ma è poco concreto negli ultimi 15-20 metri (dal 46' Ciofani 5 - Con lui in campo la Cremonese ha più fisicità, ma l'ex Frosinone non riesce mai a calciare in porta. Non sfrutta come dovrebbe quei 2-3 cross che gli arrivano.)

Ceravolo 5,5 - Dopo un minuto si trova davanti al portiere ma non lo supera. È protagonista, sempre nel primo tempo, di un episodio dubbio: un fallo di Burrai giudicato dall'arbitro appena fuori dall'area, nonostante dalle immagini il tocco sembra essere dentro. Nel secondo tempo impalpabile.