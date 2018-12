Le pagelle della Cremonese - Piccolo spacca il match, male Paulinho

Risultato finale: Brescia-Cremonese 3-2.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ravaglia 6 - Uno dei migliori in campo, compie diversi interventi che negano la gioia del gol e il colpo del ko al Brescia. Forse poteva fare qualcosa di più sul gol di Bisoli, ma per il resto gioca una buona gara.

Mogos 5.5 - Bene nel primo tempo, poi rischia troppo e non riesce più a trovare le misure. Male soprattutto nel finale, dove concede troppi spazi alle incursioni dei padroni di casa.

Claiton 5.5 - Compie un paio di sbavature e non riesce mai a contenere le giocate di Torregrossa. Deve essere più presente in partite come questa, soprattutto nei momenti cruciali.

Terranova 6 - Quando trova spazi cerca anche la conclusione, ma si divora un gol praticamente fatto. Per il resto del match non brilla, ma gioca una partita di sostanza.

Migliore 5 - Si perde Bisoli sul gol, non riesce mai ad entrare in partita. Male anche in fase di spinta, non compie mai la scelta giusta.

Emmers 5 - Non si vede moltissimo, manca davvero quando serve fisicità e inserimenti a centrocampo. Deve essere più concreto quando ci sono giornate e partite simili.

Arini 5.5 - Non riesce ad avere il giusto impatto, soprattutto nella costruzione del gioco. Sale di ritmo nel secondo tempo, ma non basta per riportare la Cremonese alla vittoria.

Croce 6 - Corre moltissimo, non si ferma davvero mai. Uno dei pochi sopra la sufficienza, esperienza e quantità a disposizione della squadra. (Dal 74' Montalto 6 - Entra e si guadagna un calcio di rigore preziosissimo).

Boultam 5 - Non si vede praticamente mai, gira a vuoto durante tutto il match. Esce sconsolato, partita da dimenticare. (Dal 59' Castrovilli 5.5 - Doveva dare il cambio di passo, ma non riesce in nessun modo ad avere un impatto decisivo).

Paulinho 5.5 - Nel primo tempo ha una buona occasione, ma il suo colpo di testa trova Andrenacci. Da quel momento in poi si spegne pian piano e non si vede più. (Dal 46' Piccolo 7.5 - Un impatto incredibile su match: spacca in due la partita con due gol, ma purtroppo non basta).

Strefezza 5 - Due mezze conclusioni nel primo tempo, poi non riesce più a dare il giusto contributo alla causa. Ha sicuramente giocato partite migliori.