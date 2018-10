Le pagelle della Cremonese - Riscatto Migliore, Brighenti si sacrifica

Risultato finale: Benevento-Cremonese 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radunovic 6 - Può nulla sulle reti subite, per il resto attenzione, qualche buon intervento e diverse uscite in cui mostra sicurezza.

Mogos 6 - Tra i più attivi della sua squadra, crea spesso pericoli con le sue percussioni sulla corsia destra.

Claiton 5.5 - Coda non è un cliente facile, prova ad arginarlo come può, soffrendo soprattutto la sua fisicità e l'esperienza nei momenti chiave del match.

Kresic 5.5 - I crampi nel finale testimoniano l'intensità di una partita nella quale è spesso impegnato contro il tridente avversario. Se la cava, non senza qualche affanno.

Migliore 6.5 - Gara dai due volti: ha parziali responsabilità sui gol subiti - Coda lo beffa in dribbling e Insigne lo anticipa col sinistro - ma è proprio lui a riaprire il match con un bolide dalla lunga distanza.

Arini 5 - Sbaglia diversi appoggi, poco supportato dai compagni ma, soprattutto, in difficoltà contro l'organizzazione del Benevento. Il giallo ad inizio gara lo condiziona.

Castagnetti 5.5 - Giornata complicata, questa, per far girar la squadra. I ritmi sono alti sin da subito e, di conseguenza, sono diverse anche le difficoltà in fase di costruzione.

Croce 5.5 - Soffre la qualità nel palleggio del centrocampo del Benevento, non sempre riesce ad essere utile in fase di pressing. Esce per un problema fisico. Dal 39' Greco 5.5 - Non incide, subentrando al compagno in un momento già complicato della partita. Qualche errore in fase d'impostazione.

Carretta 5.5 - Sfiora il gol due volte: nel primo tempo palla a lato di un soffio, nella ripresa decisivo Di Chiara. Esce dopo un'ora di gioco. Dal 57' Strefezza 5.5 -

Brighenti 6 - Gara difficile, è chiuso nella morsa dei centrali avversari ma riesce ugualmente a lasciare il segno con la sponda per la rete di Migliore.

Castrovilli 5.5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, ora a destra e ora a sinistra, prova a creare qualche pericolo ma ci riesce solo in parte.