Le pagelle della Cremonese - Si salva solo Scappini, disastroso Renzetti

Risultato finale: Cremonese-Foggia 0-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ujkani 5 - Costretto per ben quattro volte a raccogliere la sfera di fondo al sacco, non ha grandi responsabilità ma è impreciso in diverse uscite.

Cinaglia 5 - Non è una grande giornata per il terzino destro della Cremonese, sulla sua corsia hanno vita facile sia Nicastro che Kragl che trovano spazio per affondare.

Canini 5 - Il più esperto del reparto arretrato affonda con tutta la squadra, in occasione della rete di Mazzeo si perde in marcatura il bomber del Foggia.

Marconi 5,5 - Prova a tenere in piedi la fase difensiva della propria squadra, prova anche a rendersi pericoloso in zona offensiva sfruttando i suoi centimetri.

Renzetti 4,5 - Disastroso questo pomeriggio per l'ex Cesena, non prende mai Zambelli che prima lo anticipa per ben due volte. Troppo disattento in occasione del quarto gol del Foggia.

Arini 5,5 - Mezzo voto in più per il palo colpito nel primo tempo, prova a metterci dinamismo in mezzo al campo ma viene poco assecondato dai compagni di reparto.

Pesce 5 - In ombra come del resto tutta la Cremonese, spesso si affida ai lanci lunghi ma senza trovare mai in area di rigore il generoso Scappini.

Cavion 5 - Un passo indietro rispetto ai suoi standard abituali, tanti gli errori in fase di impostazione e si fa sovrastare dal centrocampo avversario.

Perrulli 5,5 - Non parte benissimo nei primi minuti sbagliando una serie di passaggi, dopo il vantaggio del Foggia prova a prendersi per mano la Cremonese senza molto successo. (Dal 46' Piccolo 5,5 - Accende la luce per una piccola frazione di gara, per il resto finisce per non essere mai pericoloso).

Juanito Gomez 4,5 - Ci si aspettava sicuramente qualcosa in più dall'ex Verona, mai nel vivo della manovra e sempre nascosto dietro le maglie della difesa del Foggia. (Dal 61' Camara 6 - Ci prova nel secondo tempo ma è poco fortunato trovando il muro di Calabresi).

Scappini 6 - Unico dei pochi a provare a dare una scossa alla Cremonese, serve il pallone per Arini che poi colpisce il palo. Si rende pericoloso però senza successo anche nella ripresa. (Dal 74' Scappini 5,5 - Poco servito dai compagni, non calcia mai verso la porta).