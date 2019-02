Le pagelle della Cremonese - Si salvano in pochi, difesa disattenta

Claiton Dos Santos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Decisivo nella ripresa quando mura Jallow in uscita. Incolpevole sui gol granata.

Mogos 5,5 - Cercato costantemente, ma la squadra fatica troppo e non riesce a rendersi pericoloso.

Caracciolo 6 - Attento sui palloni alti che transitano in area, contro un cliente duro come Calaiò.

Claiton 5 - Discreta prova fino al raddoppio di Jallow, quando si lascia bruciare troppo facilmente da Jallow.

Del Fabro 5 - Stesso discorso del compagno di reparto, viene sverniciato dall'attaccante gambiano in occasione del raddoppio. Dal 71' Strefezza 6 - Prova a dare una scossa alla sua squadra, creando qualche grattacapo alla Salernitana nel finale.

Renzetti 6 - Attento in copertura dal suo lato, dove Djavan Anderson, per la verità, non crea particolari grattacapi.

Emmers 5 - Completamente sovrastato dai centrocampisti granata. Dal 78' Croce sv

Arini 6 - L'ultimo a gettare la spugna. Lotta su ogni pallone con la grinta di un leone.

Soddimo 5,5 - Fatica come i compagni di reparto, non riesce quasi mai a rifinire la manovra grigiorossa.

Strizzolo 5,5 - Corre e sgomita, facendo il possibile contro i difensori granata, che non perdono un contrasto. Dal 60' Carretta 6 - Il suo ingresso dona sicuramente più vivacità alla squadra di Rastelli. Sfiora il gol in due occasioni, a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Piccolo 5 - Dopo un discreto approccio iniziale, finisce con l'evaporare completamente. Non pervenuto nella ripresa.