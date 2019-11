Le pagelle della Cremonese - Si salvano in pochi, male l'attacco

Risultato finale: Cosenza-Cremonese 2-0

Ravaglia 5- Beffato in entrambe le circostanze, anche in altre occasioni non dà generale sensazione di solidità.

Bianchetti 5 - Soffre Baez e compagni, non trova la giusta intesa con i compagni e dopo un inizio choc non riesce a risalire la corrente.

Caracciolo 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Terranova 5.5 - In difficoltà, non trova le giuste contromisure e anche lui finisce per essere travolto.

Migliore 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono a metà ripresa. Da rivedere in difesa in particolare sul secondo gol del Cosenza.

Arini 5.5 - Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. Colpisce un palo, via per scelta tecnica. (dal 53' Ceravolo 5 - Nullo il suo apporto alla gara.)

Valzania 5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Castagnetti 5.5 - Sotto la sufficienza la sua prova, ci prova, comunque, ma senza esito. Tanti errori nella ripresa. (dal 72' Gustafson 5.5 - La musica non cambia).

Soddimo 5 - Nel primo tempo non pervenuto, nella ripresa qualche timido segnale di risveglio, ma poi esce definitivamente dal cuore della manovra grigiorossa.

Ciofani 5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Palombi 5 - Serata nera, pochi palloni giocabili. Via nel finale. (dal 79' Mogos s.v. - )