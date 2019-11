Le pagelle della Cremonese - Soddimo in evidenza, Agazzi col brivido

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 5 - Il voto è tutto attribuibile a quella pessima uscita in scivolata fuori area che per poco non regala un pallone da spedire soltanto in porta a Marsura, che per sua fortuna non ci crede. Si riprende grazie alla gran parata sul suo omonimo nel finale.

Ravanelli 6 - Ordinato in copertura, bravo a chiudere su Mazzeo e compagni. Gara assolutamente solida.

Terranova 6,5 - Gara grintosa, da capitano vero quella dell'ex Palermo. L'ammonizione non ne mina affatto la prestazione.

Bianchetti 6 - Duro da superare, anche se dal suo lato Marras spinge non poco. Non soffre però particolarmente quest'oggi.

Zortea 6 - Subentrato al sempre titolare Mogos, il giovane scuola Atalanta non demerita affatto mostrando anche buona personalità. La gara dei suoi, però, non gli permette di mettersi poi tanto in mostra.

Dal 71' Mogos 6 - Entra e fa subito vedere il suo repertorio tra cross, inserimenti e grinta che scatena anche le ire avversarie.

Arini 5,5 - Non la sua miglior gara: ringhia, prova ad impostare ma patisce l'immobilismo dei compagni.

Boultam sv - Si fa male a partita appena iniziata, perdendo l'occasione di mettersi in mostra.

Dal 9' Soddimo 6,5 - Entra e fa subito vedere chi è con due tunnel. Si propone spesso davanti, risultando il più pericoloso dei suoi soprattutto nel primo tempo.

Valzania 5,5 - Non si vede quest'oggi, pur facendo tanto lavoro sporco soprattutto in fase di non possesso. Non la sua miglior gara, comunque.

Migliore 6,5 - Gara grintosa, ottimo sia in fase di spinta che, soprattutto, in copertura. Gran salvataggio su Murillo.

Ciofani 6 - Si vede poco, ma è pericoloso su quei pochi palloni che gli capitano. Solo il miracolo di Plizzari lo priva di un gran gol di tacco allo scadere.

Ceravolo 5 - Impalpabile quest'oggi, tocca pochissimi palloni e lascia il campo nel secondo tempo dopo non aver mai inciso quest'oggi.

Dal 63' Palombi 5,5 - Un po' meglio rispetto al compagno che lo ha preceduto, fa più movimento ma di essere pericolosi sotto porta oggi non se ne parla.