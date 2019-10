Le pagelle della Cremonese - Soddimo non molla, Ravaglia sfortunato

Risultato finale: Cremonese-Cittadella 0-2.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ravaglia 5,5 - L'errore nel controllo del cross del 2-0 costa tantissimo alla Cremonese, che vede così spegnersi definitivamente le speranze di rimonta. Non la sua giornata migliore.

Bianchetti 5,5 - Al primo affondo Luppi riesce a prendergli il tempo andando a ribadire in rete il cross di Diaw. Nel complesso soffre abbastanza la vivacità dell'attacco granata. Dal 5' s.t.: Boultam 6 - Pronti-via, si guadagna un cartellino giallo al primissimo intervento, ma non perde la calma e gioca con ordine per il resto della ripresa.

Caracciolo 6 - Talvolta va in difficoltà con Celar, abile a trovare il varco giusto per creare scompiglio in area grigiorossa.

Ravanelli 6 - Controlla Diaw per lunghi tratti, limitandone la pericolosità negli ultimi metri.

Mogoș 6,5 - Si sposta sulla linea dei difensori dopo l'ingressi di Boultam e, paradossalmente, trova più occasioni per mettersi in evidenza sia in termini difensivi, sia con qualche incursione in avanti.

Deli 5,5 - Non illumina la manovra offensiva grigiorossa, l'unico tentativo degno di nota è una conclusione da fuori sul finire di primo tempo Dal 18' s.t.: Ciofani 5,5 - Si trova a dover lottare su ogni pallone con il tignoso Perticone, trovando poco spazio per esprimersi.

Arini 6 - Prova a creare qualche spunto utile per gli attaccanti, ma la densità difensiva del Cittadella rende piuttosto difficile la costruzione da parte del centrocampo grigiorosso.

Valzania 5 - Entrambe le ammonizioni sono fiscali, ma giustificate. Guadagna un cartellino rosso dopo nemmeno mezz'ora di gioco, complicando il pomeriggio della Cremonese.

Renzetti 6 - Utile nelle ripartenze, si sacrifica per tamponare l'inferiorità numerica andando a schierarsi come quarto difensore in fase di copertura. Generoso.

Soddimo 6,5 - Spina nel fianco per la difesa granata, lotta con agonismo su ogni pallone, pur senza trovare la giocata decisiva. Si arrende solo alla stanchezza. Dal 30' Kingsley 6,5 - Entra bene in partita e crea qualche situazione interessante.

Ceravolo 5,5 - Poco servito, nel primo tempo non riesce mai a rendersi pericoloso. Più attivo nella ripresa dopo l'ingresso di Ciofani, che fornisce più peso alla manovra offensiva.