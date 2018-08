Le pagelle della Cremonese - Strefezza super, Emmers in ombra

Risultato finale: Palermo-Cremonese 2-2.

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Radunovic 7 - Uno dei migliori in campo, compie tre interventi clamorosi. Il pareggio arriva grazie anche alle sue parate.

Mogoș 7 - Gol da attaccante, nonostante il ruolo diverso. È sempre in movimento, non si ferma praticamente mai.

Claiton 6.5 - Un paio di sbavature, ma per il resto del match gioca una partita molto attenta. Quando può si butta in avanti per far male.

Terranova 5.5 - Meno preciso rispetto al compagno di reparto, sbaglia un paio di decisioni in fase di non possesso.

Migliore 6.5 - Dopo 90' ha ancora la forza di premere sull'acceleratore. Corre e affonda, difende e prova spesso il cross. Il padrone della corsia sinistra.

Arini 6 - Pulisce e recupera un paio di palloni. Con le buone e con le cattive prova a chiudure su tutti.

Castagnetti 7 - Assist e tantissime giocate. Gioca una partita di qualità, compie entrambe le fasi senza mai soffrire la qualità del centrocampo di casa. (Dal 91' Kresic s.v.).

Perrulli 6 - Quando prende palla è sempre pericoloso, ma la difesa rosanero lo limita molto bene.(Dal 64' Strefezza 8 - Entra in campo e dopo pochi secondi si inventa un gran bel gol. Dà una vitalità incredibile ai suoi).

Boultam 5.5 - Un paio di buone giocate, ma si vede poco. Si muove molto, ma non trova molto la posizione. (Dal 56' Carretta 5.5 - Entra bene e crea tanti problemi. Ma l'errore nel finale pesa moltissimo).

Emmers 5.5 - Non trova la sua posizione, sbaglia davvero molti palloni. Deve ancora crescere, soprattutto in fase di non possesso.

Brighenti 6 - Lotta e scalcia, aiuta più in fase di non possesso. Ha un paio di occasioni in attacco, ma non trova la porta.