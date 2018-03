Le pagelle della Cremonese - Super Gomez, Brighenti spreca

Risultato finale: Cremonese-Cittadella 1-1

Ujkani 7 - Nessuna responsabilità sulla zuccata ravvicinata di Iori. Smanaccia in allungo il destro velenoso di Schenetti, si supera con il gran volo sulla fucilata di destro di Vido.

Cinaglia 7 - Nel primo tempo fa quel che vuole sul binario di sua competenza. In chiusura di frazione guadagna il secondo penalty (dubbio) con una bella sterzata su Salvi. Più prudente dopo l'intervallo, complice il ritorno del Cittadella.

Canini 6 - S'intende bene con Marconi e non commette ingenuità. Riesce a vincere alcuni duelli individuali, sorveglia gli avversari, esibendo un buon senso della posizione.

Marconi 6,5 - Protagonista della retroguardia lombarda, soprattutto nella prima frazione. Neutralizza un cliente scomodo come Kouamé, reggendo con personalità la baracca anche nella ripresa.

Renzetti 6 - Nella battute iniziali spaventa i veneti con un velenoso traversone basso che si perde sul fondo. Gran solidità in contenimento, costretto ad arrendersi ad un fastidio alla coscia. (Dal 71' Cinelli 6 - Contribuisce alla fase di contenimento della squadra).

Arini 5,5 - È lui a perdersi Iori sull'uno a uno del Cittadella. Qualche buon guizzo, ma non riesce ad incantare. È più efficace in fase d'interdizione.

Pesce 6 - Agisce da vertice basso. Un lavoro a fari spenti, che sortisce i suoi effetti: garantisce, nel complesso, una discreta dose d'equilibrio al reparto. Rimedia un giallo nel finale.

Croce 5,5 - Il solito apporto in termini di sostanza, anche se non brilla in palleggio. Forse in deficit d'ossigeno, abbandona il campo poco dopo l'ora di gioco. (Dal 58' Cavion 6 - Sfiora il gol con un gran destro di controbalzo).

Castrovilli 6 - Tatticamente è l'elemento chiave di raccordo tra mediana e tandem offensivo. Pur brillando ad intermittenza, regala alcune buone giocate, rendendo più effervescenti le trame grigiorosse.

Gomez 7 - Guadagna il primo penalty con una sterzata su Alfonso, capitalizza il secondo con freddezza. Autonomia da migliorare, evidente calo fisico che induce Tesser a richiamarlo in panchina dopo sessantuno minuti. (Dal 61' Scappini 6 - Splendida la sua girata di destro murata da Alfonso).

Brighenti 5,5 - Sbaglia il primo rigore, propiziato da una sua imbucata geniale per Juanito Gomez, prova a rimediare, senza successo. Accusa un lieve fastidio fisico nel finale, a cambi già esauriti, ed è dunque costretto a stringere i denti.