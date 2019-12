Le pagelle della Juve Stabia - Attacco non pervenuto, Germoni soffre

Luigi Canotto

Russo 6 - Sbaglia qualche rinvio di troppo, ma tiene in vita la Juve Stabia fin quando può limitando i danni.

Vitiello 6 - Non perde mai la lucidità, salva sulla linea un pallone destinato in fondo al sacco con un ottimo riflesso e gran senso della posizione.

Allievi 6- Alla prima da titolare se la cava abbastanza bene, più con concretezza che con classe. Tra i meno colpevoli sulle due reti dell'Entella

Tonucci 5,5 - Si fa sorprendere dal movimento di De Luca e sbaglia sulla rete dell'1-0. Non tira mai indietro la gamba, ma stavolta non è puntale come in altre occasioni. (Dal 15’st Mezavilla 5 - Entra nel momento di massimo sforzo offensivo dell'Entella e sbaglia tanto).

Germoni 5 - In trasferta non è il calciatore incisivo ammirato al Menti. Sempre saltato nell'uno contro uno e impreciso anche negli stop apparentemente più semplici.

Buchel 5,5 - Titolare un po' a sorpresa, mette 70 minuti nelle gambe e questa è forse una delle poche note liete della giornata. Non è determinante come potrebbe, ma almeno dà un contributo in fase di non possesso. (Dal 25'st Carlini 5 - Non entra mai in partita, ma certamente non è il colpevole della sconfitta).

Calò 5 - Gli avversari iniziano a studiarlo, il costante raddoppio di marcatura di Eramo gli toglie spazio e non gli permette di azionare il suo piede fatato. Un solo spunto degno di nota, un assist no-look che Canotto non riesce a sfruttare. Fotografia della sua gara opaca un tiro di prima intenzione che finisce in curva.

Mallamo 5,5 - Nota che i compagni non sono in giornata positiva e si abbassa quasi sulla linea difensiva per dare una mano. Encomiabile, certo, ma il contributo offensivo è irrisorio.

Del Sole 5 - Scalda i guantoni a Contini con una conclusione da posizione difficile, unico guizzo in 45 minuti da dimenticare. (Dal 1’st Forte 5 - Cambiando l'ordine degli addendi il prodotto resta lo stesso. Non tira mai in porta).

Cissè 5,5 - Sarà pur vero che non calcia mai verso lo specchio, che becca un giallo ingenuo e che arriva in ritardo su due cross interessanti di Canotto, ma è l'unico a muoversi a tutto campo. Bella una giocata tra due avversari a metà primo tempo.

Canotto 6 - Si spegne negli ultimi 20 minuti, quando intuisce che predica nel deserto. Il più pimpante, ma i compagni non lo capiscono e non riescono a sfruttare qualche traversone interessante.