Le pagelle della Juve Stabia - Canotto corsa e gol. Forte decisivo

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Juve Stabia-Pescara: 2-1

Russo 6 - Attento per tutta la partita, viene battuto solo da un gol imparabile di Galano. Sicuro in uscita, non viene mai veramente impegnato dagli ospiti.

Fazio 6 - Buona spinta sulla fascia, in difesa soffre un po' Galano ma riesce a contenere i danni.

Tonucci 6 - Lotta con Borrelli per tutto il match, risultando sostanzialmente vincitore.

Troest 6 - Nessun sbavatura e chiusure puntuali sui calci da fermo. Prova a farsi vedere anche in avanti sui calci di punizione.

Ricci 6 - La partita del terzino non era semplice ma lui la svolge con serietà e sicurezza. Nel finale lotta su un paio di palloni fondamentali per i suoi.

Calò 6,5 - I suoi calci da fermo mettono in apprensione la difesa del Pescara per tutto il match. A centrocampo dà le geometrie giuste alla squadra di

Caserta.

Calvano 6 - Partita di sacrificio che però il centrocampista gialloblu non sembra soffrire più di tanto. Sempre dentro all'azione.

Canotto 7 - Grande corsa nelle ripartenze e la firma su questo 2-1 con un gol pregevole. (dal 77' Del Sole - s.v.)

Carlini 6,5 - Partita di ottima copertura su Palmiero, che viene ingabbiato e non riesce mai ad incidere soprattutto per merito suo. Anche in attacco fa

sentire spesso e volentieri il suo apporto. (dall'84' Mallamo 5 - Entra e si fa notare solo per i due falli che gli costano l'espulsione)

Melara 6 - Partita senza particolari squilli del capitano odierno, che si fa notare praticamente solo per un colpo di testa su calcio di punizione nel primo

tempo. (dal 54' Elia 6,5 - Entra e fa espellere Ciofani. Lotta su ogni pallone facendo esattamente ciò che gli chiede Caserta).

Forte 6,5 - Sbaglia il rigore ma rimedia subito con un gran gol. C'è il suo zampino anche sulla seconda rete con una bella sventagliata per Canotto. Decisivo.