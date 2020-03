Le pagelle della Juve Stabia - Canotto da la scossa, centrocampo assente

Provedel 5,5 - Dopo i miracoli col Trapani stasera sembra indeciso e poco sicuro anche nei passaggi verso i compagni. Riscatta una prestazione opaca con un grande riflesso su conclusione di Ciurria, non può nulla in occasione delle reti avversarie.

Vitiello 5,5 - In fase offensiva cerca di dare il suo contributo ma dietro lascia troppi spazi alle avanzate avversarie.

Tonucci 6 - Preciso, pulito e puntuale su ogni intervento. È quasi un avversario insormontabile per gli attaccanti.

Troest 5 - Partita diligente fino all'azione che sblocca la partita in cui perde colpevolmente Gavazzi che ha tutto il tempo di schiacciare in porta il pallone dell'1-0.

Ricci 5,5 - Le fatiche di sabato si fanno sentire e lui forse è uno dei più penalizzati. Spinge meno e fa fatica a rientrare.

Addae 5 - Solita "garra" in mezzo al campo ma gioca in maniera nervosa risultando quasi sempre falloso.

Calò 5 - In difficoltà nel dettare i tempi e stranamente impreciso. Parita decisamente sottotono.

Mallamo 5,5 - L'unico che prova a supportare il terzetto offensivo, ma la sua azione è fumosa e confusa. (Dall' 82' Germoni s.v.).

Di Mariano 6,5 - È l'unico che salta l'uomo ma trova davvero pochissima collaborazione nei compagni. Freddissimo nel trasformare il rigore dell'1-1.

Melara 5 - Non incide praticamente mai e non supporta Vitiello in fase di copertura. Sulla sua fascia il Pordenone fa quello che vuole. (Dal 56' Canotto 6,5 -Solo il suo ingresso scuote dal torpore la manovra delle vespe. Arriva sempre sul fondo sulla fascia destra e si procura il rigore con un grande guizzo).

Rossi 5,5 - Si sbatte tantissimo ma ha davvero pochi palloni giocabili. Apprezzabile l'impegno e il supporto che da in fase di copertura. (Dal 64' Bifulco 6 -Come Canotto riesce a ravvivare la squadra con un paio di accelerazioni interessanti che mettono in apprensione la retroguardia avversaria).