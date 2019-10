Le pagelle della Juve Stabia - Canotto ex avvelenato, bene Forte

Risultato finale: Trapani-Juve Stabia 1-2

© foto di Federico Gaetano

Russo 6,5 - Nel primo tempo capitola solo sul capolavoro di Taugourdeau. Bene anche nella seconda parte.

Vitiello 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Mezavilla 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova a contenere le avanzate, ci riesce, in parte.

Troest 6.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari. Con Pettinari e compagni il lavoro c'è, ma ne esce dignitosamente. Sfiora anche il gol di testa.

Germoni 6 - In difesa si arrangia, spinge appena può in attacco. Diversi cross interessanti messi in area.

Calvano 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Calò 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Mallamo 6.5 - Vispo, molto mobile su tutta la sua porzione di gioco, mette cross interessanti e sfiora anche il gol. (dal 77' Rossi s.v. - )

Canotto 6.5 - Ex (molto fischiato), gioca un match onesto. Bene all'inizio, diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti. Poi il gol che dà il pari prezioso alle Vespe. (dall'80' Melara 6.5 - Suo l'assist per il gol decisivo di Forte.)

Forte 7 - Avrebbe segnato il gol della giornata se non fosse per una spinta su Pagliarulo, ma segna, però, il gol vittoria, con un guizzo da attaccante vero!

Bifulco 5.5 - Appena può va al tiro, ma non è preciso. Finisce ben presto la benzina e non lascia il segno. (dal 53' Elia 6 - Prova sufficiente in attacco)