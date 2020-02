Le pagelle della Juve Stabia - Canotto imprendibile, Forte in giornata no

Luigi Canotto

© foto di Federico Gaetano

Provedel 6,5 - Se la Juve Stabia non capitombola prima, il merito è principalmente del suo portiere. Almeno tre interventi determinanti, eccezionale quello su Iemmello che aveva calciato a botta sicura.

Ricci 6 - Un paio di azioni personali valgono da sole il prezzo del biglietto, si vede che ha mezzi tecnici di livello per la categoria.

Fazio 5 - Non è semplice marcare gente fisicamente forte come Iemmello e Falcinelli, tutto sommato se l’era cavata bene fino al fallo da rigore che ha deciso la partita.

Vitiello 6,5 - Come sempre è uno dei migliori in campo e l’ultimo ad arrendersi, capisce con intelligenza quando spingere e quando restare basso per proteggere il pacchetto arretrato.

Allievi 5,5 - Resta stoicamente in campo anche quando la condizione fisica non era delle migliori, splendido un salvataggio in scivolata su Iemmello lanciato a rete. Causa il primo rigore con una trattenuta che, regolamento alla mano, non viene più perdonata. (Dal 27’st Tonucci 5,5 - Fisico e personalità per la battaglia degli ultimi 20 minuti, ma anche tanti falli che consentono al Perugia di guadagnare minuti).

Calò 6 - Assist illuminante per Canotto e tante giocate di livello assoluto, specialmente nei primi 20 minuti. Sparisce gradualmente nella ripresa, ma è una mina vagante sulle palle inattive.

Mallamo 6 - Primo tempo di ottima fattura, gli avversari devono ricorrere al fallo per impedirgli di involarsi verso la porta. Due tiri a lato di pochissimo meritavano miglior sorte.

Addae 5,5 - La cosa più bella della partita la fa alla mezz’ora, quando verticalizza da regista puro smarcando Canotto. Si innervosisce dopo l’ammonizione e sbaglia tanto. (Dal 32’st Rossi 5,5 - Rischia di restare una eterna incompiuta. Vorrebbe spaccare il mondo, ma spreca l’unica buona occasione del match calciando quasi in fallo laterale).

Di Gennaro 6 - Rivitalizzato dal gol di domenica scorsa, fa capire di stare bene mentalmente quando insegue per sessanta metri un avversario che aveva recuperato palla. Ottimo un lancio no-look per Mallamo. Un’ora di discreta qualità e i primi applausi del pubblico. (Dal 10’st Di Mariano 5 - Non l’impatto migliore per un giocatore acquistato per fare la differenza).

Forte 5 - Anonimo, dà sempre l’impressione di essere in ritardo su tutti i palloni. Gyomber stravince il duello.

Canotto 7- Sarà pur vero che sbaglia un gol fatto sull’1-1 e che talvolta pecca di egoismo, ma sta dimostrando di essere un grande giocatore per la categoria. Segna una rete di pregevole fattura, salta anche tre avversari alla volta e conquista una decina di punizioni.