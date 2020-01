Le pagelle della Juve Stabia: che esordio Provedel! Attacco nullo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Juve Stabia sorniona ma indomita, subisce il gioco del Pisa per tutto il match, non calcia a rete per 80’ e poi piazza la zampata del pareggio oltre lo scadere. Caserta evita il ko grazie all’uomo che non ti aspetti, Davide Di Gennaro, autore del gol dell’1-1.

Provedel 6,5: se la Juve Stabia evita il ko lo deve al suo nuovo portiere che fa il suo esordio con tante parate decisive e uscite puntuali. Sfortunato sul gol di Masucci, perché è la deviazione a metterlo fuori causa.

Vitiello 6: salva un gol fatto con una diagonale su Soddimo che andrebbe mostrata alle Scuole Calcio. Non riesce a contenere Lisi che spesso va al cross dalla sue parti.

Fazio 6: anche per lui tanto lavoro sporco ed un salvataggio (di ginocchio) ad evitare il gol toscano.

Troest 5,5: gara di nervosismo, battaglia d’altri tempi per l’ex Parma. E’ Masucci a costringerlo al turbante con una gomitata nel finale del primo tempo. Ma è poi con Marconi che il duello supera il confine sportivo, arrivando alla rissa del dopo partita.

Ricci 6: intraprende un duello con Birindelli che ha il sapore del futuro. E’ comunque costretto a spingere poco visto che dalle sue parti opera anche Gucher. Quando cambia passo, dimostra di essere un gran bel terzino.

Mallamo 5,5 vince il ballottaggio per sostituire Canotto, ma il centrocampo stabiese perde troppi palloni. Si vede poco.

Calò 5,5: è il regista di una Juve Stabia che però non sta girando il film. Il Pisa resta padrone del campo fino al gol dell’1-0 e Calò tocca pochi palloni, incappando in un pomeriggio di puro contenimento e scarsa costruzione.

Addae 5: il centrocampo della Juve Stabia perde tutti i duelli. Oltre a non contribuire alla causa, commette tanti falli e rischia il secondo giallo. Dal 21’ st Izco 6: l’ex Catania sicuramente si fa preferire ad Addae.

Boateng 5: non incide né come trequartista né come terzo di attacco. Tra i peggiori. Dal 35’ st Di Gennaro 6,5: sue le uniche conclusioni nello specchio. Sulla prima Gori evita all’ultimo la frittata, sulla seconda fa bingo, indovinando la traiettoria mancina che si insacca tra la traversa e la testa di Gucher. Sarà il gol della rinascita?

Bifulco 5,5: Attacco stabiese non pervenuto. La sua prova si riassume in uno sterile pressing alla prima linea pisana. Quindi gioca lontano dalla porta di Gori. Dal 21’ st Rossi 6: Ravviva l’attacco gialloblu facendo sporcare i guantoni a Gori per la prima volta. Basta un’occasione a gioco fermo per dire di aver fatto meglio dei suoi colleghi di reparto del primo tempo.

Forte 5,5: imbavagliato da Benedetti e De Vitis, si becca la sua prima insufficienza dopo diverse settimane da migliore in campo.