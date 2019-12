Le pagelle della Juve Stabia - Cissé, che impatto. Forte ancora decisivo

© foto di CeC-comunication

Russo 6 - Il Cosenza non calcia quasi mai in porta, viene chiamato poco in causa il portiere.

Vitiello 6,5 - Attento in fase difensiva, con la sua esperienza non rischia nulla.

Fazio 6 - A volte non dà il massimo della sicurezza, non bada ai modi, ma se la cava abbastanza bene.

Troest 6 - Ordinaria amministrazione dietro, importante il suo apporto sulle palle alte, anche in zona offensiva.

Ricci 6,5 - Ingaggia tanti duelli con Baez e spesso ne esce vincitore. Bravo anche in proiezione offensiva, è un terzino instancabile.

Calò 6 - Si mette in cabina di regia provando a dettare i tempi, ma è troppo impacciato e commette qualche errore tecnico di troppo. Inusuale per lui. Tuttavia spesso l'azione passa dai suoi piedi.

Buchel 5,5 - Comincia da mezzala, passa poi a fare il trequartista. Cerca la posizione per incedere, senza riuscirci. Dal 62' Mallamo 6 - Se la cava bene in mediana, andando spesso in proiezione offensiva.

Addae 6,5 - Con la sua fisicità domina nei duelli in mediana. Ha due buone occasioni, si fa trovare sempre in zona gol. E lo sfiora.

Bifulco 6 - Tanti movimenti senza palla, prima quasi da falso 9, poi da trequartista. Spende tante energie, è generoso. Dal 78' Rossi s.v.

Canotto 5 - Non riesce ad incidere. Tocca pochissimi palloni, è evanescente là davanti. Dal 63' Cissé 7 - Dà nuova verve all'attacco, se lo carica tutto sulle spalle. Ed è lui a conquistare il penalty che vale i tre punti.

Forte 6,5 - Ci mette grinta, passione, intensità. E nel finale gli arriva la gioia: con gran freddezza calcia il rigore e decide così il match, andando a segno per la quarta volta di fila.