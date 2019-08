Le pagelle della Juve Stabia - Cissè e Di Gennaro cambiano la gara

Empoli-Juve Stabia 2-1

Davide Di Gennaro

Branduani 6: leggermente in ritardo sul tiro di Bandinelli. Si riscatta con un paio di ottimi interventi.

Vitiello 5,5: balla quando l’Empoli attacca dalle sue parti.

Troest 6: guida bene la difesa. Causa il rigore ma il tocco di mano sembra dubbio.

Tonucci 6: fa a sportellate con Moreo. Grande chiusura su Mancuso.

Germoni 6: appena ha la possibilità si spinge in avanti. Prova nel complesso positiva.

Addae 5,5: la gamba non sembra quella dei giorni migliori. Nel finale perde un pallone sanguinoso.

Calò 6: si rimbocca le maniche e cerca di mettere ordine in mediana. (dall’81’ Elia sv)

Carlini 5,5: spende molto nella fase di non possesso e ne risente in termini lucidità. (dal 59’ Di Gennaro 6,5: tecnica e qualità superiore alla media. Delizioso l’assist per Cissè).

Melara 6: trova spesso il fondo recapitando qualche buon pallone nel mezzo.

Rossi 5: nessuna traccia concreta della sua presenza. (dal 65’ Cissè 6,5: grande impatto sul match. Bagna il debutto con un gol di ottima fattura).

Canotto 6: il più pericoloso nel primo tempo. Cala alla distanza.