Le pagelle della Juve Stabia- Di Gennaro il peggiore

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Russo 6- Il Cittadella fa gol sull'unico tiro in porta, non ha particolari responsabilità.

Vitiello 5,5- Il capitano ci mette tanto impegno e per un'ora spinge anche abbastanza sulla corsia di competenza intercettando qualche buon pallone, ma crolla insieme al resto della squadra nel momento decisivo.

Germoni 5- Mezzo voto in più perchè guadagna due ammonizioni nel finale e qualche punizione interessante. Ma non è la prima volta che l'avversario fa il bello e il cattivo tempo sulla sua corsia di competenza.

Troest 5- Ci mette tanto impegno, ma chiude in ritardo in occasione della rete decisiva.

Mezavilla 5- Si sacrifica e ci mette tanto impegno, ma lascia solo Diaw al limite dell'area e gli permette di inquadrare il bersaglio. Ingenuità determinante.

Di Gennaro 4,5- La solita sostituzione, accompagnata da tanti fischi, certifica un inizio di stagione anonimo. Spreca clamorosamente un contropiede in situazione di palese superiorità numerica (dal 15'st Carlini 5- Ci si aspettava una scossa con il suo ingresso, prova fumosa e senza mai tirare in porta).

Addae 4,5- Per impegno non si discute, ma perde tantissimi palloni specialmente nel primo tempo. In questa categoria il cuore non basta.

Calvano 5- Corre abbastanza da meritare qualche applauso di incoraggiamento del pubblico, ma spesso è avulso dal gioco e sbaglia tanti passaggi.

Bifulco 5,5- Inizio incoraggiante, ci pensa Paleari a dirgli di no con un ottimo intervento. Si spegne progressivamente, rivedibile l'intesa con Cissè (dal 5'st Elia 5- Ha subito l'occasione per calciare in porta, ma perde tempo e la prende di mano in caduta. Non pervenuto).

Cissè 5- Ci prova due volte, la calcia in curva ignorando compagno meglio posizionati. Mezzo voto in meno per l'espulsione rimediata nel finale.

Del Sole 6- Sufficienza per aver provato a creare superiorità numerica con qualche interessante uno contro uno. Mezz'ora di buon livello prima del calo generale (dal 16'st Canotto 5- Stesso discorso fatto per i subentranti: non incide).