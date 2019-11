Le pagelle della Juve Stabia- Di Gennaro il peggiore, Vitiello super

Russo 6 - Ottimo riflesso sul tiro dalla distanza di Kiyine: la deviazione poteva beffarlo, ha un riflesso importante. Nel primo tempo salvato dal palo.

Germoni 6,5 - Spinge leggermente meno sulla corsia di competenza, ma gli esterni della Salernitana sono pericolose e ha il merito di arginarli con disinvoltura.

Troest 6 - Fino a quando resta in campo non sbaglia quasi nulla. (Dal 25’pt Allievi 6,5: non poteva sognare un esordio migliore, sempre in anticipo su Giannetti).

Tonucci 6,5 - Quando sei in fiducia l’impossibile può diventare possibile, sfiora il gol addirittura con una rovesciata da posizione impossibile. Jallow e Giannetti non hanno beccato palla.

Vitiello 7 - Mezzo voto in più per un salvataggio determinante in piena area piccola che evita il pareggio di Giannetti. Giganteggia anche a cospetto di Kiyine e Djuric. Il migliore in campo.

Calo’ 6 - Sforna subito uno splendido assist per la rete di Cissè, pezzo tipico del vasto repertorio. Dopo 30 minuti di alta classe si spegne progressivamente.

Calvano 6 - Tiene testa ad un cliente scomodo come Di Tacchio, bravo ad approfittare degli spazi a disposizione per inserirsi anche in zona gol.

Di Gennaro 5 - Non ha brillato, ma la notizia è che ha messo 90 minuti nelle gambe. Nel primo tempo ritarda colpevolmente un passaggio ignorando Bifulco completamente solo.

Cissè 6,5- Sblocca il risultato confermandosi la bestia nera della Salernitana, è bravo ad eludere la marcatura di un calciatore forte come Jaroszynski. Cuore, grinta e carattere, esce esausto tra gli applausi. (Dal 14’st Rossi 6: si cala nella parte giocando per la squadra anche a costo di abbassarsi in difesa. Conquista l’espulsione a favore che, di fatto, chiude la partita).

Canotto 6 - Chiude la partita con il classico gol dell’ex contro una squadra che lo aveva “scartato” ai tempi della serie D. Segue l’azione con bravura e si fa trovare al posto giusto al momento giusto.

Bifulco 5,5 - Si divora il gol del 2-0 da posizione favorevolissima, un errore che poteva costare molto caro. (Dal 25’st Elia 6 - Aziona la ripartenza del 2-0 con un doppio slalom che vale da solo il prezzo del biglietto).