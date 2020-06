Le pagelle della Juve Stabia - Elia ci crede, terzini in affanno

Risultato finale: Pescara-Juve Stabia 3-1.

Provedel 6 - Salva il risultato sullo scadere del primo tempo con un intervento in tuffo su Memushaj, e nel complesso si dimostra attento. L'unico appunto che si può fare è la poca propensione alle uscite.

Vitiello 5,5 - Tiene botta per gran parte della gara ma l'ingresso di Masciangelo lo mette in difficoltà.

Troest 6 - Dirige la difesa e, soprattutto nel primo tempo, dà fiducia al reparto. Nella ripresa è meno lucido e soffre con Germoni gli inserimenti di Zappa.

Tonucci 6 - Meno "pulito" del compagno, ma nel complesso efficace, non si tira indietro quando c'è da fare a sportellate.

Germoni 5 - Soffre tantissimo le incursioni di Zappa nel secondo tempo, ed è fatale il suo errore in disimpegno in occasione della rete di Pucciarelli. Giornata no.Dal 33' s.t.: Melara n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Mallamo 5,5 - E' autore di qualche giocata interessante, ma manca il guizzo decisivo. Rimedia un'ammonizione nel finale di primo tempo e Caserta decide di sostituirlo. Dal 1' s.t.: Addae 5 - Non dà il cambio di passo che ci si aspetterebbe, anzi appare un po' in ritardo di condizione.

Calò 6 - E' tra i più pericolosi per la Juve Stabia, sfiora il gol a metà primo tempo con una punizione calciata in modo impeccabile, ma Fiorillo interviene in extremis. Nella ripresa ha meno possibilità per far male alla difesa pescarese e nel finale dà qualche segno di stanchezza.

Di Gennaro 5,5 - Giornata piuttosto incolore, non ha praticamente occasioni per farsi vedere in avanti. Dal 21' s.t.: Di Mariano n.g. - Entra quando ormai la Juve Stabia è sulle gambe.

Bifulco 6 - Parte con il piede giusto e sembra l'elemento che più di tutti può mettere in difficoltà la difesa abruzzese, ma con il passare dei minuti gli avversari prendono le misure concedendogli sempre meno spazi. Dal 16' s.t.: Karamoko Cissé 5,5 - Mette in campo fisicità e concretezza, ma non basta per invertire la tendenza del secondo tempo gialloblu.

Canotto 6 - Gioca con piglio aggressivo ma attento, guadagna diversi falli e contribuisce a mantenere alto il pressing. Sulla distanza cala un po'. Dal 16' s.t.: Elia 6,5 - Ha il merito di credere alla possibile rimonta nonostante i pochi minuti a disposizione. Grande girata per il gol della bandiera.

Forte 5,5 - Generoso nel dare manforte a centrocampo, lotta su tantissimi palloni ma non trova la strada giusta per pungere in attacco.