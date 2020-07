Le pagelle della Juve Stabia - Fazio sfortunato, Canotto prova dare la svolta

Risultato finale: Venezia-Juve Stabia 1-0.

Provedel 6- L'uscita spericolata ma efficace su Fiordilino lanciato in contropiede sventa il possibile 2-0 del Venezia. Non può nulla sul tiro di Maleh deviato da un compagno.

Vitiello 6 - Tanta sostanza in copertura ma scarsa propensione alla spinta in profondità. Dopo lo svantaggio Caserta opta per un assetto più aggressivo Dal 1' s.t.: Ricci 6 - Trova più facilità di affondo rispetto al compagno, e sfrutta gli spazi concessi nella ripresa da un Venezia più rinunciatario.

Fazio 5,5 - Salva con una scivolata provvidenziale un'imbucata di Capello, ma è sfortunato in occasione della deviazione involontaria sul tiro di Maleh.

Troest 6 - Fa sentire la sua presenza, anche quando si tratta di sfruttare i centimetri nei calci d'angolo a favore. L'attacco del Venezia è di tutto rispetto ma la difesa gialloblu concede poco.

Allievi 5,5 - Non va troppo per il sottile nei contrasti, usando anche una certa spregiudicatezza. Nel finale sente il peso della fascia di capitano e rischia di cedere al nervosismo.

Calò 6 - Fa molto lavoro a centrocampo dando dinamicità alla manovra grazie alle sue intuizioni di gioco. Si incarica di quasi tutti i calci piazzati ma non ha fortuna.

Calvano 5,5 - Nel primo tempo agisce quasi da difensore aggiunto per tenere a bada l'attacco del Venezia. Fatica ad emergere in fase di costruzione. Dal 22' s.t.: Addae 5,5 - Aggiunge centimetri e prestanza al centrocampo della Juve Stabia, ma risulta anche un po' lento rispetto ai compagni.

Mastalli 5,5 - Si vede a tratti, è autore di alcune iniziative interessanti ma manca il guizzo decisivo. Dal 1' s.t.: Canotto 6,5 - Nel secondo tempo la Juve Stabia cambia volto, anche grazie al suo ingresso. Semina il panico con le sue accelerate dal settore di destra, non è però fortunato nelle conclusioni.

Mallamo 6 - Gioca molti palloni ed emerge soprattutto nel secondo tempo. E' autore di una gara generosa soprattutto a servizio dei compagni. Dal 36' s.t.: Melara n.g. - Solo pochi minuti nel finale.

Bifulco 5,5 - Cerca di dare il suo contributo ma solo in alcune occasioni riesce a concretizzare le sue iniziative dalle parti di Lezzerini. Dal 21' s.t.: Rossi n.g. - Lotta ma non riesce a trovare gli spazi per rendersi realmente pericoloso.

Forte 6 - La coppia centrale del Venezia può contare sull'esperienza e il carattere di Modolo, e gli spazi a disposizione dell'attaccante gialloblu sono limitati. L'azione del pareggio imbeccata da Bifulco è pregevole, la sua posizione però risulta irregolare.