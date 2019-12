Le pagelle della Juve Stabia - Forte goleador, Addae diga

Risultato finale: Juve Stabia-Venezia 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Russo 6.5: bene su Bocalon, è reattivo soprattutto quando ribatte il tiro ravvicinato nel primo tempo.

Vitiello 6.5: bello e tagliato il cross per il vantaggio di Bifulco, poi si piazza in difesa e spinge poco: ma, dalle sue parti, non si passa.

Troest 6: ingaggia il duello con Di Mariano e Bocalon, ne esce vincitore.

Fazio 6.5: addirittura meglio del compagno di reparto, perché ci mette ancora più grinta e concentrazione.

Ricci 6.5: sta cominciando a ritagliarsi uno spazio importante, la fiducia di mister Caserta è ripagata dal classe 1996. Bravo a ripartire e nelle diagonali difensive, impressiona palla al piede.

Addae 7: una vera e propria diga in mezzo al campo, un trattore che sradica palloni e trasforma le azioni da difensive in offensive.

Mallamo 6: non ne ha più quando mancano dieci minuti alla fine, promette al suo tecnico di stringere i denti. E lo fa bene, arrivando anche con una certa brillantezza al 90esimo.

Buchel 6.5: i piedi sono buoni, l’austriaco naturalizzato liechtensteinese lo dimostra quando c’è da imbucare nella difesa del Venezia (dall’80’ Germoni sv).

Boateng 5.5: di fatto è l’unico insufficiente della Juve Stabia: non è mai al centro del gioco, si divora un gol clamoroso quando la sfida era ancora sull’1-0 (dal 63’ Canotto 6: sfiora il tris, scivola sul più bello quando aveva anche saltato il portiere).

Bifulco 6.5: 12 secondi e porta avanti i suoi con un bel colpo di testa in anticipo sul suo diretto marcatore. Per il resto si estranea un po’ dalla parte, ma il suo gol pesa come un macigno (dal 67’ Izco 6: entra per rinforzare la mediana e lottare, obiettivo centrato).

Forte 7: lo slalom è da applausi, anche se la difesa del Venezia fa ben poco per fermarlo. Per poco, nel recupero, non trova addirittura la doppietta personale.