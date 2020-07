Le pagelle della Juve Stabia - Forte illude, malissimo la difesa

Provedel 6 - Incolpevole sui due gol, si fa trovare pronto nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa.

Vitiello 5,5 - Nel primo tempo rischia di mandare in porta la Salernitana con un disimpegno suicida. Compie diversi svarioni, non è serata per lui. Dal 61′ Ricci 5 - Disastroso in occasione del gol di Gondo, quando regala malamente il pallone ad Akpa Akpro. Inoltre si fa ammonire inutilmente ed era diffidato.

Troest 5 - Serata da dimenticare per il centrale danese, in enorme affanno a contenere Gondo. Nel finale si divora il possibile pallone del pareggio.

Allievi 5,5 - Tiene per quanto può, ma soffre della serata no dell'intero reparto. Si fa trovare completamente spiazzato sul lancio di Migliorini in occasione del raddoppio granata.



Elia 5,5 - Prova qualche affondo ma senza grande verve. Ad inizio ripresa con una sua sgroppata guadagna una punizione al limite che farà discutere.

Calvano 5,5 - Intensità, corsa, ma poca qualità. Approccio troppo molle alla gara. Dal 78′ Addae sv

Calò 5,5 - Si fa notare poco rispetto al solito, non riesce mai a salire in cattedra. Specialmente dopo la superiorità numerica ci si aspettava di più.

Mallamo 5,5 - Anche lui appare e scompare dal campo, senza riuscire mai a pungere. Dal 61′ Mezavilla 5,5 - Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati.



Canotto 6 - Costringe Aya dopo pochi minuti all'espulsione. Tra i gialloblù uno degli ultimi a mollare. Dal 78′ Izco sv



Forte 6,5 - Un gol da bomber di razza che regala l'illusione agli uomini di Caserta. Si muove bene tenendo spesso in apprensione da solo la difesa granata.

Cissè sv - Sfortunato l'attaccante guineano che deve lasciare il campo dopo pochi minuti. Dal 7′ Di Mariano 5 - Ingresso deludente dell'ex Venezia, che non si accende mai. Sfiora il gol nella ripresa, ma colpisce solo l'esterno della rete.