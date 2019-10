Le pagelle della Juve Stabia - Germoni horribilis, buon ingresso di Carlini

Risultato finale: Spezia - Juve Stabia 2-0

Russo 6 - Il portiere dei campani è tra i meno colpevoli in assoluto per la sconfitta odierna. Anzi, contribuisce a rendere meno pesante il passivo con qualche buon intervento.

Vitiello 5 - Pomeriggio da incubi per l'esperto difensore. Bidaoui gli appare da tutte le parti, e non riesce mai a fermarlo. Sul primo gol, poi, gli lascia davvero troppo spazio.

Mezavilla 5,5 - È anche un pizzico sfortunato, perché il suo tocco - nel tentativo di stoppare il tiro di Bidaoui - va ad ingannare, e non poco, Russo. Tra i meno peggio, comunque.

Troest 5,5 - La sua esperienza gli permette di scomporsi raramente. Su un angolo nel primo tempo per poco non va pure in gol. Disturbato da Germoni nello stacco, lascia spazio per colpire a Capradossi sul raddoppio.

Germoni 4 - Da quelle parti bazzica Federico Ricci, e tocca ringhiare fin da subito. Non bene sul 2-0: staccando va di fatto a disturbare Troest. Completa il pomeriggio horribilis con l'espulsione a negare ogni altra speranza.

Mallamo 5,5 - Mostra un paio di accelerazioni decisamente interessanti, sulle quali però non arriva alcun seguito. Anche i guizzi rimangono abbastanza fini a loro stessi. (dal 54' Cissé 5,5 - C'è bisogno di peso là davanti, e Caserta non ha dubbi nel buttarlo dentro. La risposta non è delle migliori, ma c'è anche da comprendere il momento).

Calò 5,5 - Comincia con un buon piglio, regalando buone trame di gioco ai suoi. Poi cala, e inizia pure ad innervosirsi. Prima di Germoni, aveva rischiato lui il rosso.

Calvano 6 - Dei titolari, tra i giocatori di movimento, è sostanzialmente l'unica, vera, sufficienza. Dà una grande mano alla sua squadra col pressing, e si disimpegna bene anche spostato vertice basso.

Canotto 5,5 - Ha una velocità pazzesca a sua disposizione come arma migliore, ma raramente riesce a renderla fruttuosa. Guadagna un giallo per gli avversari, ma poco altro. Quindi esce. (dal 60' Carlini 6 - Forse Caserta avrà avuto qualche rimorso, quando ha visto com'è entrato il suo numero 29. Unico pericolo reale per lo Spezia, anche con la Juve Stabia in dieci).

Forte 5 - Ci prova subito con un colpo di tacco che però viene smorzato. Quindi scompare letteralmente dal campo, tanto da faticare a ricordarsi della sua presenza.

Elia 5,5 - Discreto primo tempo, nel quale appare il più ispirato dei tre là davanti, pur senza risultare in grado di creare pericoli concreti. Esce dopo l'espulsione. (dal 65' G. Ricci 5,5 - L'espulsione a Germoni crea un'emergenza difensiva che Caserta prova a risolvere con l'ingresso del numero 3. Ma lo si ricorda solo per un'ammonizione per simulazione).