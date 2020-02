Le pagelle della Juve Stabia - Incredibile Provedel, Forte segna ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Provedel 8 - Incolpevole in occasione dei due gol subiti, si prende la copertina per un gol clamoroso in pieno recupero: il portiere di proprietà dell'Empoli entra nella storia del calcio italiano.

Vitiello 6.5 - Si vede annullare un gol per fuorigioco nel secondo tempo. Il terzino destro gialloblu spinge con insistenza sulla corsia di destra.

Fazio 5 - Incredibile l'ingenuità del difensore centrale sulla rete segnata da Scamacca in avvio di gara: confusione totale in questo frangente, alla quale però non ha saputo reagire col passare dei minuti.

Allievi 5 - Co-protagonista, assieme a Fazio, dell'errore della retroguardia che ha spalancato le porte al vantaggio marchigiano. Sulla sua prestazione pesa anche il cartellino rimediato dopo soli nove minuti.

Germoni 6 - Si fa vedere a tratti sulla corsia di sinistra, mancando di quella continuità che lo ha da sempre contraddistinto nel modello della Juve Stabia di Caserta.

Mallamo 6.5 - Si accende col passare dei minuti, dimostrandosi quasi "straripante" in certi momenti della gara: subisce tantissimi falli dagli avversari, a testimonianza di una grande prestazione e della paura dell'Ascoli nei suoi confronti. (Dall'89' Di Mariano s.v.)

Calò 6 - Uomo-assist per i gialloblu, inizialmente incorre in qualche difficoltà nel duello con Morosini ma poi ne esce alla distanza, prendendosi svariate soddisfazioni personali.

Addae 5.5 - Sente il peso di essere un "ex": tornato al "Del Duca" da avversario dopo una lunga trafila con la maglia bianconera, incappa in diversi momenti a qualche errore di troppo dovuto, appunto, alla tensione.

Bifulco 6.5 - Al 27' è protagonista di un episodio dubbio, nel quale viene ammonito per simulazione nonostante ci sia stato il contatto con l'avversario: l'arbitro non gli assegna il penalty. Nella ripresa, invece, viene messo giù da Ferigra e questa volta il sig. Pezzuto non può esimersi dal concedere il rigore agli ospiti. Dà fastidio all'Ascoli grazie ai suoi inserimenti a velocità sostenuta. (Dall'82' Izco s.v.)

Canotto 6 - Nel suo momento migliore, Caserta lo toglie dal campo. Dopo un primo tempo in sordina, stava per accendersi la sua luce nella ripresa, prima della sostituzione non presa certamente bene dal giocatore. (Dal 77' Rossi s.v.)

Forte 7 - Non si procura particolari chance da rete, ma realizza un pesante gol su calcio di rigore. Si sacrifica per la squadra, alternando al meglio la fase offensiva con quella difensiva, quando necessario.