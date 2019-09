Le pagelle della Juve Stabia- portiere e difesa, sabato da incubo

Paolo Branduani

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Branduani 4,5- pomeriggio da incubo per il portiere della Juve Stabia, colpevole sul secondo e sul terzo gol. Si fa beffare sul palo di competenza e non è impeccabile nemmeno sulla punizione di Pucino.

Vitiello 5- parte benino, poi esce Tonucci e va in difficoltà. Secondo tempo di grande sofferenza anche per lui.

Tonucci 6- la sua presenza è una garanzia, tiene alta la difesa e crea qualche disagio a gente tecnica come Ninkovic. Abdica per problemi muscolari ( dal 7'st Mezavilla 5- entra nel momento peggiore della gara, impatto insufficiente).

Troest 5- buon primo tempo, secondi 45 minuti da incubo. Forse la peggior prova da quando gioca a Castellammare. Chiude in ritardo su Da Cruz in occasione della rete dello 0-2.

Germoni 4,5- inizia bene, con qualche sgroppata interessante. Poi Da Cruz entra in partita e fa tutto quello che vuole. Causa anche il rigore dell'1-4.

Calo' 5- nessuno spunto degno di nota per un calciatore che deve ancora calarsi nella categoria. Un solo squillo, un tiro da 25 metri senza pretese.

Carlini 5,5- stesso discorso fatto per Germoni. Inizia bene, si spegne progressivamente. A tratti dà la sensazione di essere l'unico a saper saltare l'uomo per creare la superiorità numerica.

Di Gennaro 4,5- impalpabile, merita la sostituzione. Unico lampo un lancio illuminante per Cissè. Davvero troppo poco. (Dal 15'st Calvano 5-non entra in gara, ingenua la sua espulsione per proteste).

Canotto 5,5- ingaggia un bellissimo duello con Leali, solo la giornata di grazia del portierone bianconero gli nega la gioia del gol. Con un pizzico di cattiveria in più...(dal 15'st Forte 5-sciupa un paio di ripartenze rallentando troppo l'azione. Carica il pubblico appena entra, ma non incide).

Elia 5- che sia un ragazzo di talento non ci sono dubbi, quando punta l'uomo è un osso duro. Ma nei 90 minuti è troppo discontinuo e pecca in fase di non possesso.

Cissè 6- Di Gennaro lo manda in porta, spreca una sorta di rigore in movimento. Si riscatta con una rovesciata spettacolare che serve solo per le statistiche.