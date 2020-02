Le pagelle della Juve Stabia - Provedel tiene in partita i suoi, Calò illumina

Provedel 7 - Miracoloso su Dalmonte e soprattutto Taugourdeau sullo 0-2. Tiene a galla i suoi propiziando la rimonta.

Vitiello 5 - In difficoltà nell'affrontare la catena di sinistra ospite che spinge tanto. Sempre in affanno, come in occasione del rigore provocato.

Fazio 6 - Partita pulita ed ordinata la sua, mette pressione costante agli attaccanti trapanesi. (Dal 62 ' Tonucci 6,5 - Riaccende le speranze del "Menti" con un'incornata splendida pochi istanti dopo il suo ingresso in campo).

Troest 6,5 - Sempre attento e puntuale negli anticipi il centrale danese che guida in maniera autoritaria il reparto.

Ricci 6,5 - Finisce la partita in preda ai crampi a testimonianza dell'enorme sforzo fisico profuso. Instancabile sulla fascia.

Addae 6 - Non sarà un bel vedere ma ci mette tanta sostanza e soprattutto si guadagna il penalty del 2-2.

Calò 6,5 - Sempre pericoloso con i suoi cross tagliati, pesca perfettamente Tonucci per il gol che accorcia le distanze. Nel secondo tempo dirige alla perfezione i suoi sbagliando poco o nulla.

Buchel 5,5 - Prova ad illuminare la manovra ma i compagni non gli facilitano il compito. (Dal 56' Bifulco 6,5 - Entra con una voglia matta di mettersi in mostra ed è ache grazie a lui se la squadra riesce a riaddrizzare le sorti del match).

Di Mariano 5,5 - Inizia bene, fa ammonire Taugourdeau, ma è grave la sua negligenza in occasione della punizione da cui scaturisce il gol ospite. Meglio nella ripresa ma non riesce a pungere.

Canotto 5,5 - Primo tempo vivace, salta sempre il diretto avversario e dai suoi piedi nascono situazioni interessanti. Nella ripresa sparisce dal campo e viene sostituito dopo il raddoppio ospite (Dal 55' Cissè 6,5 - Va vicino al gol in più di un'occasione, spettacolare la girata volante respinta da Carnesecchi nel finale).

Forte 6 - Partita complicata anche per il bomber delle vespe, messo in ombra dalla marcatura asfissiante di Pagliarulo. È freddissimo nel trasformare il rigore che regala il pareggio ai suoi.