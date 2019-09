Le pagelle della Juve Stabia - Russo non basta, Rossi non punge

Risultato finale: Crotone-Juve Stabia 2-0

Russo 7 - Parte titolare ed è il migliore della Juve Stabia, finché i due polpacci non gli giocano un brutto scherzo, costringendolo ad uscire a metà ripresa. Dal 64’ Branduani 5.5 - Salva la porta in un paio di circostanze, ma ha la sua dose di colpe sul gol di Benali.

Vitiello 6 - Serve tutta l’esperienza del capitano delle vespe per tenere a galla la squadra sugli assalti avversari almeno fino al novantesimo, ma non basta.

Mezavilla 5.5 - In continua apnea fin dall’inizio. Il centrocampo dà manforte, ma gli avversari sbucano da ogni lato e nel finale crolla con il resto dei compagni.

Troest 5 - La marcatura in alcune circostanze non è rigida come invece gli chiede il suo allenatore e gli attaccanti avversari riescono a sfondare più volte.

Melara 6 - Con grande impegno prova a costruire sul suo versante quando viene chiamato in causa.

Izco 5 - Tratta la palla a ritmi troppo bassi e viene ripetutamente risucchiato nel pressing organizzato della squadra di Stroppa. Ci si aspettava di più da lui.

Addae 6 - Mai una sbavatura, nemmeno quando sono in due a provare ad infastidirlo. E in interdizione fa valere le sue doti fisiche, complicando la serata del Crotone.

Carlini 5.5 - Dà il suo contributo in copertura sul continuo forcing del Crotone, ma nelle poche volte in cui è chiamato ad appoggiare la manovra perde puntualmente la sfera. Dal 77’ Elia 6 - Caratteristiche diverse rispetto al suo compagno, tenta qualche guizzo e gli va riconosciuto.

Germoni 5.5 - Costretto a restare incollato ai difensori, si rimbocca le maniche e tiene botta finché riesce.

Forte 6 - Si mette a disposizione dei compagni in una serata difficile per tutti. Lotta sui palloni sporchi e dà l’anima quando viene chiamato in causa.

Rossi 5 - Non riesce a far respirare la squadra nei momenti di maggior affanno. I compagni provano ad appoggiarsi su di lui, ma ogni tentativo è vano. Dal 64’ Cissé 6 - Si dà da fare tra le maglie strette della difesa del Crotone, che non gli concede praticamente nulla.