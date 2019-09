Le pagelle della Juve Stabia - Troest sbaglia. Si salva Branduani

Risultato finale: Juve Stabia-Pisa 0-2

Branduani 6,5 - Prodigioso con un intervento di puro istinto sul fuoco amico di Troest: evita la figuraccia al compagno con la complicità della traversa. Non può nulla sulla bella stecca di Gucher, che si deposita in buca d'angolo. Incolpevole anche sul raddoppio di Marconi.

Vitiello 5,5 - Qualche scricchiolio insieme al resto della linea quando il Pisa spinge sull'acceleratore. Al sessantesimo Serra lo ammonisce per un body-check su Lisi. In pieno recupero accarezza il gol che avrebbe potuto riaprire il match.

Tonucci 6 - In una serata che è a dir poco complicata regge senza perdere la bussola. Non è sempre impeccabile nella scelta del tempo dell'intervento, ma non commette errori gravi. Anche lui finisce sulla lista dei cattivi allo scadere.

Troest 4,5 - Per nulla esaltante la prima in cadetteria al Menti. Un erroraccio per tempo: prima rischia una goffa autorete e ringrazia Branduani, poi accorcia tardivamente su Marconi che con il piattone fa due a zero.

Germoni 5 - Propulsione pressoché nulla sul suo lato e disimpegni non sempre puntuali. In più di una circostanza si fa trascinare dal nervosismo e perde ludicità.

Calò 5 - In campo per novanta minuti, anche se pare per molteplici avvisaglie in difficoltà nell'opposizione alle trame nerazzurre. Poco filtro e nessuna iniziativa degna di nota in transizione.

Addae 5,5 - Quarantacinque minuti di sostanza cui non riesce ad abbinare granché in palleggio. Subisce un colpo in uno scontro con Guncher: forse questo il motivo che induce Caserta a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo. Lo rileva Rossi. (Dal 46' Rossi 5 - Più centimetri in attacco, ma la sostanza non cambia).

Mallamo 5 - Prima metà di sostanziale difficoltà in cui non riesce - se non di rado - a legare con Di Gennaro e Cissé. Ingenuità alla mezz'ora che costa cara: si sgancia dalla barriera prima della battuta di una punizione in favore del Pisa, regalando ai nerazzurri un altro piazzato, capitalizzato da Gucher. In avvio di secondo tempo vanifica un ottimo spunto dosando male il tocco per un compagno a centro area.

Elia 5 - I campani non decollano sulle corsie. Pochi spunti in fase d'attacco, anche perché Lisi è in fiducia e lo costringe spesso e volentieri a rinculare. (Dal 68' Carlini 5,5 - Non riesce ad insinuarsi nei meccanismi di una gara già ben indirizzata).

Di Gennaro 5,5 - Sua la prima conclusione dei campani: mancino morbido su punizione che finisce oltre il montante. Grida vendetta il gol annullato ingiustamente al tredicesimo: sbuca in mischia e fredda Gori in estirada, ma l'assistente alza indebitamente la bandierina. Calo vertiginoso dopo l'intervallo. (Dal 73' Canotto 6,5 - Volenteroso, fa espellere Benedetti e va vicino al gol della speranza nel finale).

Cissé - In un primo tempo in cui - gol di Di Gennaro a parte - la Juve Stabia produce ben poco è tra i più fastidiosi per la difesa pisana. Fa ammonire Benedetti, lavora per la squadra e guadagna qualche calcio di punizione che consente ai suoi di alzare il baricentro. Involuzione graduale, ma inesorabile nella seconda metà.