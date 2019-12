Le pagelle della Juve Stabia - Vitiello il migliore, i cambi non incidono

Risultato finale: Juve Stabia-Frosinone 0-2

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Russo 6 - Bravo e fortunato a tenere a galla i suoi fino alla fine. Ma non basta.

Vitiello 6.5 - Il capitano rimane agganciato spesso ai due centrali per evitare che la difesa si scopra oltremodo. Spesso è decisivo.

Mezavilla 6 - Non in grande evidenza, ma sbaglia poco in un pomeriggio non facile per la retroguardia stabiese.

Fazio 6 - Fa a sportellate con clienti piuttosto scomodi e non sfigura, nonostante le difficoltà.

Ricci 6 - Si propone in avanti con una certa continuità e dal suo mancino nascono alcuni pericoli per la difesa del Frosinone. Strappa applausi.

Calò 6 - In alcuni frangenti la Juve Stabia non riesce col palleggio ad arrivare a ridosso dell’area del Frosinone e le doti balistiche tornano utili. Insidia Bardi, ma non trova la rete.

Mallamo 5.5 - Gioca molti palloni e prova a dettare i tempi. Gli manca un po’ di continuità nell’arco della gara. Dal 79’ Bifulco SV.

Carlini 5.5 - Non al meglio della condizione, lascia talvolta troppo spazio alle avanzate avversarie e in avanti è poco concreto. Dal 67’ Addae 5.5 - Si affida alle sue doti atletiche nel finale, senza grossi risultati.

Canotto 6 - Spende molte energie e si mette al servizio della squadra. Prestazione sicuramente sufficiente.

Forte 6 - Si dà un gran da fare in area avversaria, nonostante la grande pressione dei difensori del Frosinone. Gara di sacrificio.

Elia 5.5 - Un pizzico di frenesia di troppo vanifica la bontà delle sue idee. Esce a causa di un problema muscolare. Dal 53’ Boateng 5 - Non un grande impatto sulla gara.