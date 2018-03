Le pagelle della Pro Vercelli - Bene Reginaldo, delude la difesa

Risultato finale: Foggia-Pro Vercelli 2-1.

Pigliacelli 5.5 - Prestazione incostante, con un paio di ottimi interventi e qualche sbavatura. Ma sul gol di Martinelli poteva fare qualcosa di più.

Alcibiade 6 - Uno dei più propositivi degli ospiti, in alcuni casi prova anche a costruire il gioco. L’unico sopra la sufficienza sulla linea difensiva.

Gozzi 5 - Troppi errori, tra cui un passaggio che poteva chiudere il match nel primo tempo. Tante sbavatura, soprattutto in fase di impostazione.

Bergamelli 5 - Troppe sbavature, come il compagno di reparto. Non riesce mai a gestire gli inserimenti degli avversari, sbaglia troppo.

Berra 5.5 - Qualche buona giocata in profondità, ma per il resto non riesce mai ad imporre il proprio gioco sulla corsia laterale.

Altobelli 5 - La sua non è una prestazione esaltante, spesso sui contrasti arriva in ritardo. E nel secondo tempo si divora un’ottima occasione. (Dal 78’ Morra 5 - Si vede pochissimo, non tocca molti palloni).

Pugliese 5.5 - Qualche errore di troppo nella prima metà di gara, compie diversi errori di disattenzione. (Dal 62’ Germano 5.5 - Non entra bene in campo, sbaglia diversi palloni).

Paghera 5 - Si perde la marcatura di Martinelli sul secondo gol, commette molte ingenuità nel primo tempo. (Dal 54’ Vives 5 - La sua qualità avrebbe dovuto fare la differenza, ma commette troppe sbavature).

Mammarella 6 - Uno dei più attivi, prova spesso il traversone in area e cerca di velocizzare la manovra. Ma spesso predica nel deserto.

Rovini 5.5 - Male nel primo tempo, meglio nella ripresa dove fa più movimento. La sua prestazione rimane comunque insufficiente.

Reginaldo 7 - Gran prova da parte dell’attaccante numero 33, che oltre a segnare cerca di sfruttare meglio le proprie occasioni.