Le pagelle della Pro Vercelli - Castiglia il migliore, male invece Berra

Risultato finale: Empoli-Pro Vercelli 3-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pigliacelli 6 - Si deve inchinare alle tre realizzazioni della squadra di Andreazzoli, in uscita comunque è sempre perfetto.

Berra 5 - Partita da dimenticare per il giovane difensore della Pro Vercelli, si perde in marcatura Caputo in occasione del pareggio dell'Empoli poi non è posizionato bene su Zajc.

Gozzi 6 - Fa valere spesso la sua grande esperienza nel guidare la retroguardia, decisivo quando chiude lo specchio della porta a Caputo da pochi metri.

Alcibiade 5,5 - Qualche disattenzione di troppo sul versante mancino della retroguardia, soffre meno di Berra ma non è perfetto in più di una lettura.

Ghiglione 6,5 - Punta e salta con facilità Pasqual e grazie a questa grande giocata serve l'assist vincente per Castiglia, ottimo lavoro in proiezione offensiva.

Germano 6 - Discreta prestazione del centrocampista della Pro Vercelli, parte bene poi lentamente viene sovrastato dalla tecnica del centrocampo avversario. (Dal 55' Altobelli 6 - Nulla da eccepire, si sacrifica come gran parte dei compagni. Sfortunato quando nel finale con un gran gesto tecnico coglie il palo).

Vives 5,5 - Poteva fare qualcosa in più l'ex centrocampista del Torino, più volte soffre la freschezza atletica e la tecnica dell'avversario Zajc.

Castiglia 7 - Il migliore in campo della squadra di Grassadonia, legge al meglio lo scatto di Bifulco e serve l'assist per il momentaneo vantaggio. Perfetto nella ripresa il suo inserimento che vale la rete che accorcia le distanze.

Mammarella 5,5 - Si fa notare specialmente per la battuta dei calci piazzati, viene però poco servito sul suo versante dai compagni. (Dal 75' Reginaldo sv).

Bifulco 6,5 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore in campo della Pro Vercelli, sigla la rete del momentaneo vantaggio a coronamento di un'ottima azione personale. Esce per qualche problema fisico nella ripresa. (Dal 59' Rovini 5,5 - Non incide nell'economia della partita dopo il suo ingresso in campo).

Raicevic 5 - La difesa dell'Empoli gli consente di lavorare di sponda soltanto per una parte del primo tempo poi pian piano scompare dalla manovra, non calcia mai verso la porta di Gabriel.