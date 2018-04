Le pagelle della Pro Vercelli - Decide Castiglia, Mammarella generoso

Risultato finale: Pro Vercelli-Parma 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pigliacelli 6,5 - Sventa l'occasione più ghiotta per il Parma, opponendosi allo squillo di Ciciretti con un gran guizzo. Il montante alto lo grazia sul siluro di Ceravolo. Clean sheet inaspettato, contro la seconda forza della B.

Ghiglione 6 - Presidia il lato di competenza con buona attenzione. Ha il merito di ispirare il timbro di Castiglia con l'ampio tracciante indirizzato a Gatto. Poche noie in copertura.

Gozzi 6 - Qualche scricchiolio nel finale a parte, regge bene all'urto emiliano, in virtù della fruttuosa collaborazione con Bergamelli. Battaglia con dedizione, e vince più d'un duello.

Bergamelli 6 - Analogamente al compagno di reparto, è guardingo e non mostra il fianco agli affondi crociati. Abile a sbarrare la strada a quasi tutte le iniziative degli avversari diretti.

Mammarella 6,5 - Leader morale dei biancocrociati, presenza costante e tangibile in entrambe le fasi. Generosità suggellata dai crampi: sgambate senza sosta a sinistra, e qualche tracciante insidioso.

Germano 6,5 - Non è un caso che nelle battute iniziali la catena di destra sia la più rovente. Appoggia le scorribande biancocrociate, senza rinunciare a ripiegare con efficacia. Lieve calo dopo l'intervallo.

Vives 6 - Regia ordinata, senza sbavature di sorta. È protagonista, quando la manovra acquisisce fluidità. Non si nasconde quando c'è da far legna, guidato dalla solita esperienza.

Castiglia 6,5 - Match winner con una zuccata che fulmina Frattali. Regala un successo vitale alla Pro Vercelli, pur non brillando. Qualche buon intercetto sul centro-sinistra.

Gatto 6 - Ribadisce in rete una girata sporca di Castiglia, ma è in offside. Elemento di aggregazione: si destreggia tra le linee, legando i reparti. Suo l'assist per il tap-in di testa di Castiglia. (Dal 62' Rovini 6 - Inietta freschezza in attacco).

Reginaldo 6 - Resiliente nelle fasi di maggiore affanno. La sua impronta è su ogni mattonella del fronte offensivo: non graffia come vorrebbe, ma la sua sapienza tattica è elemento imprescindibile del successo odierno. (Dall'83' Raicevic s.v.).

Bifulco 5,5 - Il meno ispirato del trio d'attacco. Un affondo velenoso che propizia il gol (poi annullato) di Gatto. Grassadonia lo richiama alla base poco dopo il settantesimo, per rinvigorire la difesa. (Dal 72' Alcibiade 6 - Dà manforte alla retroguardia nel finale).