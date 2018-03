Le pagelle della Pro Vercelli - Ghiglione protagonista, zampata di Morra

Risultato finale: Bari-Pro Vercelli 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pigliacelli 6 - Non ha alcuna responsabilità sulle due reti subite anzi sfodera una grandissima parata sul tiro ravvicinato di Galano.

Berra 6 - Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa, nel corso della prima frazione infatti ha vita facile contro un Galano poco inspirato sulla corsia destra. (Dal 86' Raicevic sv).

Gozzi 6,5 - Pochissime sbavature per l'ex centrale del Modena, riesce a contenere bene Libor Kozak per tutta la gara facendo valere l'esperienza e il fisico.

Bergamelli 5 - Non è perfetto in marcatura in occasione della rete del Bari, si fa scavalcare dal pallone perdendo in marcatura Galano. Meno preciso rispetto ai compagni di reparto e nel finale si perde in marcatura anche Brienza.

Ghiglione 7 - Sfrutta al massimo lo splendido lancio di Vives, converge verso il centro e fa partire il mancino imprendibile per Micai. Protagonista al San Nicola.

Germano 6 - Costretto a lasciare il campo per un problema fisico, per il resto è dinamico in mezzo al campo recuperando anche qualche pallone importante. (Dal 58' Altobelli 6 - Non tira mai indietro la gamba, lotta a denti stretti in mezzo al campo).

Vives 6,5 - Sempre verde in zona mediana, conquista tantissimi palloni e poi si inventa il lancio perfetto che dà il via all'azione del gol di Ghiglione.

Castiglia 5 - Mai nel vivo della manovra, si vede poco e non riesce ad illuminare il gioco della Pro Vercelli. Spesso costretto a rincorrere Tello.

Mammarella 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, spinge sulla sinistra ma senza affondare troppo. Pericoloso sui calci piazzati come sempre.

Kanoute 6 - Ci mette velocità e freschezza negli uno contro uno, ottime le doti atletiche ma a volte si lascia andare a qualche eccesso di irruenza. (Dal 73' Reginaldo 5,5 - Non si vede moltissimo nel finale di gara, non un grande impatto con la partita).

Morra 6,5 - Sempre pronto a raccogliere gli inviti dei compagni, si muove bene sulla linea del fuorigioco. Nel finale è lui a metterci la zampata vincente per la rete del pareggio.