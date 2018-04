Le pagelle della Pro Vercelli - Mammarella sempreverde, bene Morra

Pro Vercelli-Novara 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pigliacelli 6 - Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa. Tanti i facili interventi, ma non è mai chiamato al miracolo.

Germano 6,5 - Tiene bene in fase difensiva, non si fa quasi mai superare e spinge anche in avanti, con tanti cross dalla fascia. Dall'86' Da Silva s.v.

Alcibiade 6 - E' il primo ad impostare, tanti i suoi lanci verso gli attaccanti. Occupa sempre bene lo spazio in area.

Bergamelli 6 - Appena venti minuti in campo, poi esce per infortunio. Dal 20' Berra 6,5 - Entra bene, non commette nessun errore. Che impatto sul match, nonostante fosse a freddo.

Ghiglione 6,5 - Su e giù sulla fascia, senza fermarsi praticamente mai. Colpisce un palo con un tiro-cross fortunoso.

Jidayi 6 - Il suo passato da difensore lo porta ad esser più attento alla fase di contenimento, che compie sempre con la giusta diligenza. Roccioso.

Vives 5,5 - Non fa male, ma ci si aspettava di più. Qualche errore di troppo in fase d'impostazione per l'ex Torino.

Castiglia 5 - Si vede davvero troppo poco. Tocca pochi palloni e non riesce mai ad incidere su questa partita.

Mammarella 7 - E' il migliore in campo senza dubbio. Sempreverde, in barba alla carta d'identità rappresenta sempre un pericolo con la sua corsa e il suo mancino. Il capitano impegna un paio di volte Montipò.

Reginaldo 6 - Un buon lavoro in attacco, smista diversi palloni ma non riesce mai a rendersi pericoloso.

Raicevic 5,5 - Un paio di occasioni non sfruttate. La palla gol più nitida del primo tempo è sua, ma non trova lo specchio con un bel colpo di tacco. Dal 70' Morra 6 - Ha la chance più grande, sa dove farsi trovare. Venti minuti a buon livello.