Le pagelle della Pro Vercelli - Raicevic si sacrifica, da rivedere Gozzi

Risultato finale: Entella-Pro Vercelli 3-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pigliacelli 5 - Subisce tre reti nella seconda frazione ma rimane gravissimo l'errore di valutazione che costa il giallo e il calcio di rigore poi sbagliato da La Mantia. Salva dal corner ma concede il penalty.

Gozzi 5 - Incappa in una giornata non positiva l'ex Modena dopo tante buone prestazioni, in occasione delle due reti su azione dell'Entella non è perfetto in copertura.

Jidayi 6 - Non ha responsabilità sulle reti subite, prova a farsi valere nel gioco aereo concedendo pochi spazi per colpire agli avanti dell'Entella.

Bergamelli 6 - Quasi perfetta la sua sfida, spesso riesce a chiudere La Mantia come in avvio di ripresa. Meno preciso nel secondo tempo.

Ghiglione 6,5 - Tra i migliori della sfida il giovane esterno destro della Pro Vercelli, bravo a servire l'assist vincente per il colpo di testa di Altobelli.

Germano 6,5 - Ha mutato il suo ruolo in questa stagione con ottimi risultati, il giusto apporto di dinamismo in mezzo al campo non disdegnando qualche conclusione dalla distanza. (Dal 62' Castiglia 5,5 - Entra al posto di uno dei migliori in campo e non riesce a incidere nel gioco della Pro Vercelli proprio nel momento in cui l'Entella suona la carica).

Vives 5 - Un primo tempo da protagonista, cala alla distanza causando anche il black out della Pro Vercelli. Lascia troppa libertà ad Icardi che serve l'assist vincente per Crimi.

Altobelli 6,5 - Prova convincente per il centrocampista di Grassadonia, è perfetto il suo inserimento che vale la rete del momentaneo doppio vantaggio. (Dal 80' Pugliese sv).

Mammarella 6 - Una grandissima rete in apertura di gara, poi nel secondo tempo crolla concedendo per un colpo di mano il calcio di rigore del momentaneo pareggio.

Raicevic 6 - Tanto lavoro di sacrificio per l'ex attaccante di Bari e Vicenza, sfiora la rete anche nella prima frazione. Prestazione positiva per lui. (Dal 68' Reginaldo 5 - Nessuno nota il suo ingresso in campo, non intimidisce mai il reparto difensivo dell'Entella).

Bifulco 5,5 - Parte benissimo svariando su tutto il fronte offensivo, scompare nella ripresa quando serviva la sua velocità per mettere in difficoltà la difesa ligure.