Le pagelle della Pro Vercelli - Reginaldo intraprendente, difesa ok

Risultato finale: Pro Vercelli-Avellino 0-0

© foto di Giuseppe Scialla

Pigliacelli 6 - Pomeriggio agevole. Nella prima frazione un paio di rammendi su Laverone e Ardemagni, nella ripresa osserva il forcing dei suoi. Il bottino finale è un clean sheet che vale un punto.

Alcibiade 6 - Presidia diligentemente il centro-destra, muovendosi in armonia con i due compagni di ventura. Attenzione ok, neutralizza alcuni break irpini insidiosi, senza commettere ingenuità gravi.

Gozzi 6 - Anche per lui pochi problemi. Un paio di intercetti, collabora a dovere con Alcibiade e Bergamelli, perdendo pochi duelli individuali. Contributo efficace nella bella prova in copertura dei piemontesi.

Bergamelli 6 - Buon senso della posizione, è abile a sbarrare la strada agli avversari quando necessario. Un suo cross velenoso per poco non innesca il vantaggio della Pro Vercelli.

Ghiglione 6 - Tanti affondi sulla destra nel primo tempo. Fa convergere sul suo lato lo sviluppo della manovra biancocrociata, in virtù della sua caparbietà. Sulle gambe dopo l'intervallo, risente dell'impegno in Under 20 di appena tre giorni fa. (Dal 64' Bifulco 5,5 - Appoggia la manovra, ma incide poco)-

Germano 6,5 - Il più intraprendente del trio in mediana. Lavora a fari spenti in entrambe le fasi, più d'una serpentina che accelera i ribaltamenti di fronte biancocrociati. Pochi errori in palleggio.

Vives 5,5 - Detta i ritmi senza soluzione di continuità. Un bel preziosismo su Molina, si perde però spesso nel traffico, senza riuscire a smistare il pallone come vorrebbe.

Castiglia 6 - Gran dinamismo, inghiottito dal nervosismo nel primo tempo. Prova in crescendo, incursioni velenose, una delle quali viene conclusa da un destro di controbalzo che sibila il montante alto.

Mammarella 5,5 - Quando trova il giusto corridoio per l'affondo sull'out mancino sbaglia puntualmente la misura dei suoi spioventi. Alcune imprecisioni di troppo, anche su palla inattiva.

Morra 5 - L'avvio è incoraggiante: i compagni lo innescano, e lui prova a graffiare sul centro-destra. Si isola gradualmente, raffreddando l'asse con Reginaldo. Battaglia sui palloni alti, ma non produce pericoli concreti. (Dall'86' Raicevic s.v.).

Reginaldo 6,5 - Alimenta le scintille piemontesi con il suo estro. Mossa a sorpresa di Grassadonia, che regala maggiore imprevedibilità agli affondi biancocrociati. Da affinare l'intesa con Morra, fa ammattire Morero con i suoi strappi. (Dal 71' Kanouté 6 - Prova a scuotere il tandem con un paio di squilli).