Le pagelle della Pro Vercelli - Vives d'altra classifica, fattore Kanouté

Pro Vercelli-Ternana 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pigliacelli 6,5 - Scelto come primo portiere, esordisce in partita ipnotizzando Finotto da distanza ravvicinata. Poi mantiene alta la concentrazione. Esente da colpe sul gol di Carretta.

Berra 6 - Non comincia benissimo, facendosi saltare facilmente da Carretta. Pian piano però cresce, trovando le misure sulla corsia.

Gozzi 6,5 - Se la cava bene l'ex Modena, il più solido della difesa, quello con l'impatto migliore fin dall'inizio della gara.

Bergamelli 6 - Qualche imprecisione nei primi minuti, con errori di posizionamento. Poi però si riprende bene, con qualche chiusura importante. Esce infine per infortunio. Dal 72' Alcibiade s.v.

Mammarella 6,5 - Un po' in ombra nel primo tempo, ma si sveglia nella ripresa. Un paio di percussioni niente male, i soliti cross insidiosi e un assist, quello perfetto per la testa di Germano in occasione del temporaneo 2-0.

Germano 7 - E' tra i migliori in campo. Lo era già prima del gol, grazie al suo apporto in fase d'interdizione e di gestione della palla. Poi trova anche la rete del 2-0 con un bell'inserimento centrale e un buon colpo di testa.

Vives 7,5 - Meriterebbe un'altra classifica. Uno con la sua esperienza, non è mica venuto a svernare a Vercelli. Lotta, si mette in cabina di regia, trova prima un gol che gli viene annullato per fuorigioco di un compagno, poi sigla la sua quinta rete stagionale da calcio di rigore. Colpisce anche una traversa. Insomma, oggi fa tutto lui.

Da Silva 6 - E' tra i più intraprendenti ad inizio partita, mostra buona tecnica e voglia di fare. Peggio nella ripresa, fino ad arrivare all'errore incredibile da due passi a tu per tu col portiere.

Gatto 6,5 - Funambolico sulla fascia, regala un paio di spunti interessanti. E' lui a guadagnare il rigore che vale l'1-0 nel primo tempo. Dal 65' Paghera 5,5 - Mezzora senza sussulti, a parte un ingenuo giallo rimediato.

Reginaldo 5,5 - Si muove tanto, ma non trova mai il guizzo giusto. Evanescente.

Bifulco 6 - Una ventina di minuti in campo, mostrando una discreta vivacità. Poi esce per infortunio dopo un contatto con Signorini. Dal 25' Kanouté 7 - Il migliore dell'attacco. Ottimo impatto sulla partita, cambiata di fatto dal suo ingresso sul terreno di gioco.