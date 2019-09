Le pagelle della Salernitana - Attacco in difficoltà, decide Kiyine

Trapani - Salernitana 0-1

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Micai 6,5- Mette i brividi ai suoi tifosi con un paio di rinvii sbagliati, si riscatta nella ripresa con un paio di parate determinanti

Karo 5,5- Scende in campo con evidenti problemi fisici, ci mette una pezza in qualche circostanza. Ma soffre insieme a tutta la squadra.

Migliorini 6- Quarta gara da titolare anche a causa dell'assenza di Billong, se la sta cavando benissimo. Di testa le ha prese tutte.

Jaroszynski 5- Prima insufficienza per un calciatore impiegato in un ruolo comunque diverso dalle sue caratteristiche. Un retropassaggio insensato lancia Nzola verso la porta. Da lì va in affanno e va in difficoltà come non mai.

Cicerelli 5,5- Non è stato il calciatore inarrestabile delle prime due gare, anche lui si sacrifica da esterno in fase difensiva in assenza di Lombardi. Prova a innescare le punte senza ricevere adeguata assistenza.

Maistro 5- Inizia bene, con un paio di inserimenti interessanti. Si eclissa ed evidenzia tutta la sua inesperienza. (dal 40'st Odjer sv).

Firenze 5- Nella prima frazione di gioco l'allenatore entra quasi in campo per redarguirlo. Non entra mai in partita. (dal 35'st Lopez sv).

Di Tacchio 6,5- Un gigante per mezz'ora, recupera un'infinità di palloni trasformandosi in difensore aggiunto. Determinante un anticipo su Pettinari. Rischia più volte il rosso.

Kiyine 6,5- Sblocca il risultato su calcio di rigore, non era facilissimo con quel vento. Gol a parte si è acceso a corrente alternata, resta da capire se quello di esterno sinistro sia il ruolo migliore per lui.

Giannetti 5- Una brutta serata per l'attaccante, puntualmente anticipato anche quando sembrava nettamente in anticipo rispetto all'avversario ( dal 29'st Cerci 5- Una mezza sponda per Djuric, poi vaga per il campo e fatica a trovare la posizione).

Djuric 5- Tanta generosità, qualche punizione preziosa guadagnata e una bella sponda per Odjer. Ma se un attaccante fa zero tiri in porta e arriva in ritardo su un cross perfetto non si può aspettare la sufficienza.