Le pagelle della Salernitana- Attacco inesistente, che errori Micai!

Micai 4,5 - Prende gol sul suo palo e si fa passare la palla sotto le gambe, non è la prima volta che commette un errore del genere. Rischia l’autorete quando si fa scappare la sfera dalle mani, chiude una performance pessima distraendosi sull’azione del raddoppio.

Karo 4,5 - Non era in condizione e si è visto, un disimpegno completamente sbagliato spiana la strada a Bifulco che per sua fortuna grazia la Salernitana. Soprattutto nel primo tempo è inguardabile.

Migliorini 4 - Non è ammissibile che un calciatore della sua esperienza, tra l’altro con la fascia di capitano, commetta una simile ingenuità facendosi espellere nel momento topico della partita per una protesta assolutamente evitabile. Salterà la prossima gara con l’Ascoli.

Jaroszynksi 5 - Colpe gravi sulla rete del vantaggio della Juve Stabia, Cissè lo beffa come un pivellino e si invola verso la porta. Non è il solito baluardo ammirato nelle settimane precedenti, va ricordato che gioca fuori ruolo da agosto.

Lopez 5,5 - Non ha responsabilità sulle due reti della Juve Stabia e per questo è tra i meno peggio di una Salernitana irriconoscibile. Poco preciso al momento del cross, si fa condizionare dall’ammonizione.

Di Tacchio 5 - Quando anche lui incappa in una giornata storta vuol dire che c’è poco da fare. Non a caso, per la prima volta da quando è a Salerno, viene sostituito. (Dal 33’st Djuric sv).

Akpa Akpro 4,5 - Stesso discorso fatto per Di Tacchio. Tecnicamente di un’altra categoria, si impegna all’inverosimile, ma sin dalle prime battute si vede che è in affanno e sbaglia anche appoggi semplici.

Lombardi 4,5 - Un’altra bocciatura per un ragazzo atteso per due mesi quasi come salvatore della patria, ma non pervenuto. Sbaglia tutti i palloni che tocca, in fase difensiva il suo contributo è inesistente (Dal 20’st Cicerelli 5: stavolta non incide, ha il solo merito di avviare un paio di ripartenze con la solita qualità).

Kiyine 4,5 - A sinistra, a destra, trequartista e mezz’ala. Sta giocando ovunque, ma i risultati non cambiano. Stenta a fare il salto di qualità, fotografia della gara un tiro che finisce fuori dallo stadio. (Dal 26’st Maistro 5: non entra mai in partita).

Giannetti 4 - Ha una grandissima occasione per pareggiare, ma sbaglia a tu per tu con il portiere. A secco da metà agosto, troppo importante comprare una punta di spessore a gennaio.

Jallow 4 - Non prende una palla, quando lo fa è impreciso e fuori posizione. Con Giannetti dà la sensazione di pestarsi i piedi. Bocciatura anche per il gambiano.