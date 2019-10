Le pagelle della Salernitana - Attacco sterile, Odjer il migliore

Moses Odjer

Micai 6 - Superbo in apertura su Iemmello, passa poi una giornata tutto sommato tranquilla.

Karo 5,5 - Dragomir e Di Chiara sono dei clienti difficili e va spesso in affanno, nonostante i ripiegamenti di Kiyine.

Migliorini 6,5 - Gara attenta del centrale veneto, che disinnesca efficacemente Iemmello.

Jaroszynski 6- Bravo a chiudere le diagonali e non concedere la profondità agli avversari, allontana diversi potenziali pericoli.

Kiyine 6,5 - Gara a tutto campo del marocchino, preziosissimo in copertura e sempre pericoloso quando parte in progressione. Sempre imprevedibile con le sue giocate, si guadagna il rigore e lo trasforma ancora una volta con freddezza. Dal 74' Lombardi 5,5 - Pochi strappi da parte dell'ex Venezia, che non è ancora al massimo.

Akpa Akpro 5,5 - Non è ancor al top e si vede. Recupera diversi palloni, ma non riesce a giocarli sempre con la necessaria lucidità. Dal 75' Maistro 5,5 - Corre tanto, ma gioca pochissimi palloni.

Di Tacchio 6 - Ultimo baluardo in linea mediana, spezza tante trame avversarie e mura conclusioni. Da rivedere, però, in costruzione.

Odjer 6,5 - Combatte come un leone per novanta minuti, conquistando punizioni preziose e aiutando la squadra a respirare nei momenti peggiori.

Lopez 6 - Sfiora due volte il gol, facendosi trovare al posto giusto. Gli manca solo il guizzo giusto.

Djuric 5 - Completamente avulso dalla partita, fatica tra i due centrali ospiti e non riesce nemmeno a farsi valere sulle palle alte.

Jallow 5 - Dà profondità alla squadra con i suoi scatti, ma palla al piede dimostra tutti i suoi limiti. Troppo poco da parte del gambiano. Dall'89' Cerci 5 - Gioca pochissimi minuti, ma sembra giocare in pantofole.