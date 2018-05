Le pagelle della Salernitana - Bocalon in doppia cifra, che bravo Akpa!

SALERNITANA 1-0 ENTELLA

Riccardo Bocalon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radunovic 6.5 - Qualche incertezza sulle uscite alte ma allo stesso tempo un paio di interventi che confermano quanto di buono fatto vedere a Perugia.

Schiavi 6.5 - Prestazione autoritaria del centrale metelliano che guida al meglio la retroguardia granata.

Tuia 6 - Gli attaccanti dell’Entella non lo mettono in grande difficoltà, lui risponde colpo su colpo.

Mantovani 6 - Alla terza consecutiva da titolare, conferma di essere a proprio agio nella linea difensiva a tre.

Casasola 6.5 - Conferma di essere tra gli elementi più in forma della squadra campana sacrificandosi in entrambe le fasi di gioco e cercando spesso l’inserimento in area.

Akpa Akpro 6 - Conferma di avere buone doti tecniche e di corsa ma a volte si perde per la voglia di strafare.

Minala 5.5 - Ormai è un lontano parente del giocatore ammirato ad inizio campionato, spesso si isola scomparendo dal gioco. Dal 45’ Odjer 6- Conferisce dinamismo e corsa alla manovra di gioco.

Vitale 6.5 - Tra i più in palla dei suoi, mette al centro un paio di palloni interessanti propiziando il gol di Bocalon. Dal 73’ Popescu sv.

Rosina 6.5 - Leggermente in calo rispetto alle ultime uscite, sbaglia qualche passaggio e non riesce a battere Paroni da posizione favorevole. Meglio nel secondo tempo.

Bocalon 6.5 - A differenza del solito, ha tanti palloni per trovare il gol ma sfrutta solo il regalo di Currarino. Dall’85’ Signorelli sv.

Sprocati 6 - Non pervenuto per lunghi tratti della partita, Paroni gli nega la gioia del gol in avvio di ripresa.