Le pagelle della Salernitana - Bocalon ingabbiato, Anderson il migliore

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Micai 6 - Raccoglie il pallone dal sacco per quattro volte, ma in un paio di circostanze è lui a metterci una pezza. Chissà quanti ne avrebbe segnati Mancuso

Mantovani 5,5 - Quando può scatta in avanti e prova a sfondare sulla destra. In fase difensiva però non brilla.

Schiavi 5 - Troppi svarioni. Ci mette grinta e personalità, ma Mancuso è troppo spesso da solo in area di rigore e con chi prendersela se non con il centrale di difesa?

Gigliotti 5,5 - Come il compagno, arriva in ritardo in un paio di chiusure determinanti. Meno propositivo del solito in avanti.

Pucino 6 - Qualche errore, ma soprattutto il gol che apre le danze e la fiducia ritrovata con la nuova gestione-Gregucci.

Akpa Akpro 6 - Un tempo in campo, sufficiente la sua prova. Aiuta soprattutto in fase di ripiegamento. Dal 46' Castiglia 5,5 - Un paio di tentativi da fuori, ma non riesce a prendere la mira.

Di Tacchio 5,5 - Insostituibile, arriva alla diciassettesima presenza e comincia molto bene. Poi, però, le tante partite si fanno sentire e perde lucidità.

Vitale 6,5 - Un assist e un gol (seppur su calcio di rigore), i numeri sono dalla sua parte. I suoi cross sono sempre insidiosi. Dal 65' Jallow 5 - Entra senza mai incidere. Un solo tiro, ribattuto da Gravillon.

Rosina 5,5 - Combina con Anderson in un paio di circostanze, mostra la sua fantasia, ma va in affanno nel secondo tempo, quando praticamente scompare dal campo.

Anderson 6,5 - Ha gran qualità, attira spesso a sé gli avversari in modo da liberare gli spazi per i compagni e perché sa di poterli saltare grazie alla sua tecnica. Ottima prova, malgrado il risultato. Dal 78' Orlando s.v.

Bocalon 5 - Ingabbiato, evanescente, a volte anche sfortunato. Ci sono pomeriggi che sono negativi a prescindere dalla voglia. E questo per lui è uno di quelli.