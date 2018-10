Le pagelle della Salernitana - Bocalon mattatore, Di Gennaro convince

Risultato finale: Salernitana-Livorno 3-1

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Micai 6 - Serata agevole, fino a quando Di Gennaro lo fredda a sorpresa, riaprendo una gara che pareva già ampiamente indirizzata. Pochi affanni per il resto: guardingo sulle palle alte e basse, mai seriamente chiamato in causa dal tadem opposto.

Mantovani 6,5 - Il clean sheet sfumato per dettagli può trasformarsi in linfa per i prossimi impegni. Anche perché lui, così come il resto della truppa, è raramente sollecitato da un Livorno in difficoltà: sorveglia sapientemente la zona di competenza, senza strafare.

Migliorini 6 - Amministra senza patemi in una prima metà in cui la potenza di fuoco esibita dal Livorno è prossima allo zero. Legge bene le rade offensive amaranto che gli capitano a tiro. Lo rileva Casasola subito dopo l'intervallo: guai fisici o semplice risoluzione tattica? (Dal 46' Casasola 6 - Lavoro prezioso dopo l'ingresso).

Gigliotti 5,5 - Un solo neo nel finale, che rischia però di compromettere il successo granata: marcatura eccessivamente leggera su Di Gennaro, che lo sovrasta e timbra il gol che riapre per alcuni minuti le danze. Nel mezzo, qualche rammendo efficace.

D. Anderson 6 - L'approccio lascia presagire qualcosa di più di quanto realmente esibisce nell'arco dei novanta minuti. Nella fase iniziale Iachipino è messo sotto torchio dal suo dinamismo, s'assesta poi su ritmi più modesti, forse indotto ad una maggiore cautela dal vantaggio acciuffato alla mezz'ora.

Castiglia 6 - Prova a scaldare l'asse con Di Tacchio con ripetuti tagli verso l'interno che il compagno cerca di assecondare con lunghi fendenti, mai calibrati come vorrebbe. Poco importa: tanta sostanza, in entrambe le fasi, che sopperisce alla rivedibile precisione. (Dal 59' Odjer 6 - Si mette al servizio della squadra e fa il suo).

Di Gennaro 7 - Eccola, la chance tanto anelata. Può essere l'uomo in più dei campani e lo dimostra soprattutto in un finale in cui accarezza in un paio di circostanze la gioia personale. Poco alla volta, condizione e autostima crescono a braccetto. (Dall'86' Palumbo s.v.).

Di Tacchio 6,5 - Escluso dall'undici nelle previsioni della vigilia, non in quelle di Colantuono che non rinuncia al suo uomo di fiducia. Non si tira indietro quando c'è da sventagliare per dare respiro alla costruzione campana, pur commettendo qualche errore. Consueta fisicità che gli consente di giocare un ruolo da protagonista in mezzo al campo.

Pucino 7 - Il gioiello su punizione al sessantunesimo cestina le difficoltà patenti nel duello individuale con Fazzi nei primi quarantacinque: incoraggiato da Colantuono, che di fatto lo designa come tiratore al posto di Di Gennaro, estrae dal cilindro un destro chirurgico, che finisce in buca d'angolo.

Jallow 6,5 - Passo avanti rispetto a Crotone. Lui e Bocalon si cercano, e spesso riescono a duettare. Un paio di tentativi che meriterebbero miglior sorte: un destro che lambisce l'incrocio dei pali l'occasione più nitida della sua serata.

Bocalon 7,5 - Sblocca un primo tempo intricato approfittando di un'indecisione corale della difesa opposta: s'avventa sulla traiettoria disegnata dalla bandierina da Di Gennaro e batte Mazzotti con un destro di controbalzo. Chiude i giochi ancora su corner, con una zuccata.